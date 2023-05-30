Вучич поблагодарил Россию за позицию по Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за принципиальную позицию по вопросу целостности страны, об этом он сказал во время встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Встреча носила закрытый характер, передает ТАСС.

Посол России в Белграде отметил, что Москва следит за событиями в республике. Он указал на то, что Россия понимает всю ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.

Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Позже Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.