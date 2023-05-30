В Москве рой пчел напал на прохожих

Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве

Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве

На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.

Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.

В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.