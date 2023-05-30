В рамках проекта «ЗооДруг» в Донецке раздали 20 тонн гумпомощи для животных

В Донецке в рамках проекта «ЗооДруг» раздали корма и ветеринарные препараты. Во вторник 20-тонная партия помощи распределена между сотрудниками 58 приютов, волонтерами и группами помощи животным из ДНР.

В город прибыла 12-я по счету фура «ЗооДруга». Таким образом завершилась грантовая часть проекта «ЗооДруг», реализованная крупнейшим фондом помощи бездомным животным «Ника» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Получателям в Донецке передали сухой и влажный корм, лечебное питание, медикаменты, а также амуницию, клетки, бытовую химию, средства для дезинфекции, переноски, расходные материалы.

Как отметила председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина, в рамках проекта в Донецкую и Луганскую народные республики были направлены четыре фуры весом 80 тонн. Помощь, по ее словам, получили приюты и частные волонтеры, на попечении которых состоят свыше 6,5 тыс. питомцев.

Шаройкина добавила, что «ЗооДруг» оказывает помощь приютам и волонтерам из новых регионов России уже больше года. Общий вес отправленной за это время помощи составляет 230 тонн, уточнила она.

«Спасибо всем нашим верным зоодрузьям, благодаря которым поставки помощи продолжаются, и отдельно Фонду президентских грантов, поддержавшему заявку фонда «Ника» – члена оргкомитета «ЗооДруга», – добавила Шаройкина.

«Зоодруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, запущенная по инициативе Комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды 31 марта 2022 года, которую реализуют ведущие зоозащитные фонды и организации страны. Первая фура «ЗооДруг» была отправлена в Донецк от здания ОП РФ в Москве 19 апреля 2022 года.