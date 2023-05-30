В регионах России открылись первые филиалы фонда «Защитники Отечества»

В российских регионах начали открываться первые филиалы фонда «Защитники Отечества». В их работе задействованы социальные координаторы, которые будут персонально сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов.

Филиалы открылись 30 мая на Дальнем Востоке России – в Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, в Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), в Чукотском автономном округе.

Открытия филиалов также состоялись в Нижегородской и Саратовской областях, в Пермском крае, в Республике Коми, в Вологодской, Мурманской и Псковской области.

На Северном Кавказе филиалы фонда открылись в Республике Дагестан и Чечне. В Сибири открытия прошли в Новосибирской и Иркутской области, а также в Алтайском крае.

На Урале филиалы фонда открылись в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Также открытия прошли в Москве, Курской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской областях и в Краснодарском крае.

Открытие филиалов фонда в других регионах страны запланировано на 31 мая. Первым рабочим днем во всех филиалах станет 1 июня 2023 года.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям – справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», – отметила председатель фонда Анна Цивилева.

В день открытия в каждом субъекте был продемонстрирован функционал филиала, состоялись чаепития с участием ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

В числе задач филиалов фонда – содействие в получении ветеранами всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.