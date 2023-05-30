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В Белоруссии рассказали об использовании «Искандера-М» в учениях по нанесению ракетных ударов
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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» используется подразделением ракетных войск Белоруссии в контрольных занятиях по управлению ракетными ударами, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Отмечается, что в рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер-М» ВС Белоруссии, вернувшиеся из России, где учились обращению с ядерными боеприпасами, приступили к боевой подготовке в пункте постоянной дислокации.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
В результате взрыва обрушилась стена на 60 этаже башни комплекса «Москва-Сити»
В комплексе «Москва-Сити» произошел взрыв в результате возгорания строительного клея и обрушилась стена на 60 этаже
В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошел взрыв и обрушилась стена на 60 этаже, причиной инцидента стало возгорание строительного клея, сообщают СМИ.
Стена не была несущей, площадь обрушения – 3 кв. м. В управляющей компании заверили, что ситуация под контролем, несущие стены в здании толстые. На месте работает МЧС, пишут «Аргументы и факты».
По данным «Московского комсомольца», который ссылается на соцсети, обрушение стены произошло в квартире башни «Нева». Хозяин «был на месте и тут же позвонил специалистам». Пострадавших нет. Сообщается, что клей оставили рабочие, которые делали ремонт.
Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве
На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.
Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.
В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
Украина решила переименовать Грузию
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»
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Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.
Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».
Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.
Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.
Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.
Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.
По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
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Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.
Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».
Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».
Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.
Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.
Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Послы стран ЕС пришли с демаршем к вице-премьеру Грузии из-за рейсов в Россию
Постпред Евросоюза в Грузии Павел Перчински и главы дипломатических миссий ЕС, аккредитованных в Грузии, прибыли к вице-премьеру, министру экономики и устойчивого развития Левану Давиташвили, чтобы выразить демарш из-за восстановления прямых рейсов в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Демарш осуществляется от имени всех 27 стран ЕС», – сказано в сообщении постпредства.
Прямые рейсы восстановлены с 19 мая после четырехлетнего перерыва.
Грузия называет это частью экономических взаимоотношений с Россией и гарантирует, что не нарушит при этом международные санкции против России.
Ранее Georgian Airways решили запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.
Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.
Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».
Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.
О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.
Футбольные фанаты напали на консульство России на Аландских островах
На российское консульство в Мариехамн на Аландских островах, входящих в состав Финляндии, напали футбольные болельщики, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Перед матчем местной футбольной лиги болельщики провели у стен российского консульства демонстрацию. Как заявили в полиции, здание, сотрудники и территория ущерб не получили.
«На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
На месте были замечены семь нарушителей, которых задержали.
Ранее атака на консульство прошла в ночь на 1 мая. Тогда футбольные фанаты сломали почтовый ящик, бросили бутылку в окно здания и выбили стекло.
В ДНР рассказали о ситуации под Артемовском
Советник главы ДНР Гагин рассказал о ситуации под Артемовском
Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что в районе города Часов Яр, который расположен возле Артемовска, до сих пор сосредоточены существенные силы и средства противника, передает РИА «Новости».
«На мой взгляд, это не удастся (войти в город – прим. ВЗГЛЯД) им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
Также он выразил мнение, что контрнаступление, которое Киев анонсировал ранее, пришлось отложить из-за ситуации в Артемовске, в котором ВСУ понесли большие потери.
Советник врио главы ДНР предположил, что атаками на Белгородскую область ВСУ пытаются «отвлечь внимание» от Донбасса.
Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.
Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.
Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
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Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.