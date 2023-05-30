Мишустин поставил задачу перезапустить предприятия в новых регионах

В рамках процесса интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое пространство России необходимо перезапустить предприятия и открыть новые, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент поставил задачу интегрировать их в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны, а также в ближайшие восемь лет вывести их развитие на общероссийский уровень.

«Это основной ориентир нашей работы. Он отражает приоритеты по текущим задачам», – приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства.

В апреле 2023 года правительство утвердило программу социально-экономического развития новых субъектов, предусматривающую масштабный комплекс мероприятий, который затрагивает все отрасли.

Мишустин выделил главные задачи, которые необходимо решить в рамках этой работы: обеспечить соответствующий российским стандартам уровень заработных плат, пособий и пенсий; привести в порядок инфраструктуру: жилье, больницы и поликлиники, школы и детские сады, дороги, спортивные площадки; перезапустить предприятия и открыть новые.