В РФС объяснили отмену сбора футболистов в июне

В РФС объяснили отмену сбора российских футболистов в июне

Российский футбольный союз (РФС) и тренерский штаб отменили июньский сбор, чтобы дать время клубам подготовиться к предстоящему сезону, сообщил генсек РФС Максим Митрофанов.

По словам Митрофанова, у РФС была договоренность о товарищеском матче со сборной Камеруна, но их команда в последний момент отказалась от игры, передает ТАСС. Он добавил, что переговоры о международных матчах в данный момент сопряжены с объясняемыми внешнеполитической ситуацией объективными сложностями. Однако у сборной была возможность договориться с другим соперником на 20 июня, что заставило бы целый ряд клубов скорректировать программы подготовки к сезону.

Митрофанов добавил: после обсуждения ситуации с тренерским штабом и клубами было решено позволить командам подготовиться спокойно к сезону, не ломая графиков подготовки.

Он рассказал также, что сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью.

Ранее сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне.