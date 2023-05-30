В РФС объяснили отмену сбора футболистов в июне

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ около 220 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
    Кремль назвал киевский режим организатором атаки дронов на Москву Шойгу назвал потери ВСУ за месяц Грузия назвала условие присоединения к авиасанкциям против России Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
    Названы места падения сбитых украинских дронов в Подмосковье Зеленский объявил о принятых решениях по «движению» ВСУ Байден пригрозил наказать Уганду за закон о борьбе с гомосексуализмом В результате взрыва обрушилась стена на 60 этаже башни комплекса «Москва-Сити»
    В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве Украина заявила о стремлении к «нормальным» отношениям с Россией, как с Польшей Atlantic: На Украине понимают, что без помощи США уже проиграли бы России Пушков указал на сокрытие США «неприятного факта» об американской экономике

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    Китайский мирный план приучает Запад принять неизбежное

    золотая лихорадка


    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

    внешнеполитический партнер


    На выборах в Турции победила Россия

    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    развал империи


    Тимур Шерзад: Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

    часть планеты


    Денис Миролюбов: Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

    историческая случайность


    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    В РФС объяснили отмену сбора футболистов в июне

    В РФС объяснили отмену сбора российских футболистов в июне

    30 мая 2023, 14:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский футбольный союз (РФС) и тренерский штаб отменили июньский сбор, чтобы дать время клубам подготовиться к предстоящему сезону, сообщил генсек РФС Максим Митрофанов.

    По словам Митрофанова, у РФС была договоренность о товарищеском матче со сборной Камеруна, но их команда в последний момент отказалась от игры, передает ТАСС. Он добавил, что переговоры о международных матчах в данный момент сопряжены с объясняемыми внешнеполитической ситуацией объективными сложностями. Однако у сборной была возможность договориться с другим соперником на 20 июня, что заставило бы целый ряд клубов скорректировать программы подготовки к сезону.

    Митрофанов добавил: после обсуждения ситуации с тренерским штабом и клубами было решено позволить командам подготовиться спокойно к сезону, не ломая графиков подготовки.

    Он рассказал также, что сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью.

    Ранее сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне.

    СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
    «Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
    		   
    29 мая 2023, 15:54
    Фото: mil.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.

    Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.

    Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (34)
    Украина решила переименовать Грузию
    В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии в «Сакартвело»
    		   
    29 мая 2023, 19:28
    Фото: W. Korall/ImageBROKER/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Украина будет называть Грузию «Сакартвело» («Страна грузин»), а грузин – картвелами во всех официальных документах Верховной рады. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в парламент страны.

    Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

    В документе, представленном в Раду, говорится, что «историческое название страны «Сакартвело» будет использовано на Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации, пишет «Коммерсант».

    Ранее аналогичное решение приняла Литва, в ответ грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад – теперь это Лиетува.

    Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского Гурджан или Гурзан.

    Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран – членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия.

    Коментарии (47)
    Минобороны заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
    		   
    29 мая 2023, 14:41
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах, сообщили в Минобороны.

    «Цель удара достигнута. Назначенные объекты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале МО.

    Ударом поражены командные пункты и радиолокационные посты. Также повреждения получила авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

    Ранее очевидцы сообщали о десятках взрывов прошлой ночью в Киеве, также работала система ПВО. В понедельник днем также сообщалось о взрывах в украинской столице, в районе киевского аэропорта Жуляны виден дым.

    Коментарии (36)
    Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
    Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве

    30 мая 2023, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.

    Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.

    В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

    Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.

    Коментарии (53)
    Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
    		   
    29 мая 2023, 21:54
    Фото: ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.

    По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

    Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.

    Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.

    Коментарии (22)
    Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
    Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
    		   
    30 мая 2023, 07:33
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.

    Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.

    В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».

    Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».

    Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.

    Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.

    Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.

    Коментарии (55)
    В результате взрыва обрушилась стена на 60 этаже башни комплекса «Москва-Сити»
    В комплексе «Москва-Сити» произошел взрыв в результате возгорания строительного клея и обрушилась стена на 60 этаже

    30 мая 2023, 02:19

    Текст: Антон Антонов

    В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошел взрыв и обрушилась стена на 60 этаже, причиной инцидента стало возгорание строительного клея, сообщают СМИ.

    Стена не была несущей, площадь обрушения – 3 кв. м. В управляющей компании заверили, что ситуация под контролем, несущие стены в здании толстые. На месте работает МЧС, пишут «Аргументы и факты».

    По данным «Московского комсомольца», который ссылается на соцсети, обрушение стены произошло в квартире башни «Нева». Хозяин «был на месте и тут же позвонил специалистам». Пострадавших нет. Сообщается, что клей оставили рабочие, которые делали ремонт.

    Коментарии (8)
    Взрывы прогремели в Киеве
    В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
    		   
    30 мая 2023, 04:30
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.

    СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».

    Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.

    Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.

    Коментарии (15)
    Послы стран ЕС пришли с демаршем к вице-премьеру Грузии из-за рейсов в Россию
    		   
    29 мая 2023, 17:23
    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постпред Евросоюза в Грузии Павел Перчински и главы дипломатических миссий ЕС, аккредитованных в Грузии, прибыли к вице-премьеру, министру экономики и устойчивого развития Левану Давиташвили, чтобы выразить демарш из-за восстановления прямых рейсов в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Демарш осуществляется от имени всех 27 стран ЕС», – сказано в сообщении постпредства.

    Прямые рейсы восстановлены с 19 мая после четырехлетнего перерыва.

    Грузия называет это частью экономических взаимоотношений с Россией и гарантирует, что не нарушит при этом международные санкции против России.

    Ранее Georgian Airways решили запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.

    Коментарии (27)
    Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
    		  
    29 мая 2023, 19:02
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.

    Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».

    Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.

    О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.

    Коментарии (18)
    Футбольные фанаты напали на консульство России на Аландских островах
    		  
    29 мая 2023, 19:20
    Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    На российское консульство в Мариехамн на Аландских островах, входящих в состав Финляндии, напали футбольные болельщики, сообщает газета Ilta-Sanomat.

    Перед матчем местной футбольной лиги болельщики провели у стен российского консульства демонстрацию. Как заявили в полиции, здание, сотрудники и территория ущерб не получили.

    «На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    На месте были замечены семь нарушителей, которых задержали.

    Ранее атака на консульство прошла в ночь на 1 мая. Тогда футбольные фанаты сломали почтовый ящик, бросили бутылку в окно здания и выбили стекло.

    Коментарии (31)
    В ДНР рассказали о ситуации под Артемовском
    Советник главы ДНР Гагин рассказал о ситуации под Артемовском
    		  
    29 мая 2023, 20:28
    Фото: ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Он отметил, что в районе города Часов Яр, который расположен возле Артемовска, до сих пор сосредоточены существенные силы и средства противника, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, это не удастся (войти в город – прим. ВЗГЛЯД) им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города», – сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

    Также он выразил мнение, что контрнаступление, которое Киев анонсировал ранее, пришлось отложить из-за ситуации в Артемовске, в котором ВСУ понесли большие потери.

    Советник врио главы ДНР предположил, что атаками на Белгородскую область ВСУ пытаются «отвлечь внимание» от Донбасса.

    Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.

    Коментарии (5)
    Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
    		   
    29 мая 2023, 16:59
    Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.

    Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.

    Коментарии (19)
    В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
    Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
    		   
    29 мая 2023, 15:22
    Фото: U.S. Army photo/Pfc. Denice Lopez, Training Support Activity Europe
    Текст: Ольга Никитина

    Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.

    В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».

    WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.

    Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.

    Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.

    Коментарии (10)
    Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
    Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
    		   
    30 мая 2023, 09:31
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.

    Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.

    В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.

    Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.

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