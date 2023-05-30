Глава МИД Китая встретился с Илоном Маском в Пекине

Глава МИД Китая встретился с владельцем компании SpaceX Илоном Маском в Пекине

Глава МИД КНР Цинь Ган встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в Пекине, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Во время встречи с китайским министром иностранных дел, Маск заявил, что компания – производитель электромобилей Tesla («Тесла») выступает против «разрыва связей» с КНР и готова к расширению бизнеса.

В свою очередь глава МИД КНР подчеркнул, что Китай открыт для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla, передает ТАСС.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что космическая программа Китая более продвинута, чем полагает большинство людей.