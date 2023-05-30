Посол в Турции прокомментировал тему «вмешательства России» в выборы

Посол России в Турции Ерхов прокомментировал тему «вмешательства России» в турецкие выборы

Тема «российского вмешательства» в недавние президентские выборы в Турции может быть использована, чтобы нагнетать пропагандистскую шумиху, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, на эту тему уже было немало спекуляций, однако важно понимать, что Москва для этого не давала абсолютно никаких поводов, передает ТАСС.

Ерхов подчеркнул, что один из кандидатов «несколько резковато» предостерег «дорогих российский друзей» от вмешательства в ход этих выборов, однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Сергеевич Песков сразу «четко отмежевался от таких обвинений».

«Мы не вступали в полемику вокруг этого вопроса, так как понимали, что, может быть, именно полемики от нас и ждали», – заметил дипломат.

Также посол обратил внимание на то, что даже после завершения предвыборной кампании «Россию пытаются представить как некоего бенефициара», однако на самом деле хорошо видно, что «выиграл тот, кому оказало доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов».

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.