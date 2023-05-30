Посол в Турции прокомментировал тему «вмешательства России» в выборы

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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, пострадавших среди населения нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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  • Хотелось бы холоднее

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    Посол в Турции прокомментировал тему «вмешательства России» в выборы

    Посол России в Турции Ерхов прокомментировал тему «вмешательства России» в турецкие выборы

    30 мая 2023, 14:15

    Текст: Александра Юдина

    Тема «российского вмешательства» в недавние президентские выборы в Турции может быть использована, чтобы нагнетать пропагандистскую шумиху, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, на эту тему уже было немало спекуляций, однако важно понимать, что Москва для этого не давала абсолютно никаких поводов, передает ТАСС.

    Ерхов подчеркнул, что один из кандидатов «несколько резковато» предостерег «дорогих российский друзей» от вмешательства в ход этих выборов, однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Сергеевич Песков сразу «четко отмежевался от таких обвинений».

    «Мы не вступали в полемику вокруг этого вопроса, так как понимали, что, может быть, именно полемики от нас и ждали», – заметил дипломат.

    Также посол обратил внимание на то, что даже после завершения предвыборной кампании «Россию пытаются представить как некоего бенефициара», однако на самом деле хорошо видно, что «выиграл тот, кому оказало доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов».

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

    Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость
    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу пожаловался на несправедливость и давление
    		   
    28 мая 2023, 22:52
    Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению.

    Кылычдароглу заявил, что «эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории». Он поблагодарил всех проголосовавших за него и призвал «продолжить бороться за демократию». «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», – приводит его слова ТАСС.

    Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    Однако его соратница, лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер поздравила с победой действующего главу Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает его победу.

    Небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре. Около 50–60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Между ними произошел конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Полиция не вмешивалась, но контролировала ситуацию, участников конфликта разняли другие люди.

    Тем временем самолет с Эрдоганом приземлился в Анкаре. По данным TRT Haber, после обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%. По данным оппозиционного агентства Anka, Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу 47,88% после обработки бюллетеней с 99,32% урн.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту президента Турции.

    Коментарии (17)
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков

    27 мая 2023, 21:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.

    Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.

    После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.

    После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.

    Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.

    Коментарии (15)
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

    28 мая 2023, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.

    Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.

    Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

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    Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней

    28 мая 2023, 19:34

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.

    За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».

    Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (20)
    Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней

    28 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (9)
    ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
    Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
    		   
    28 мая 2023, 23:15
    Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

    Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

    Коментарии (9)
    Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
    		   
    28 мая 2023, 14:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.

    Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (3)
    СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
    		  
    28 мая 2023, 18:31
    Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.

    Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (7)
    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    		   
    28 мая 2023, 17:43
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

    Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (0)
    Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней

    28 мая 2023, 18:42

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.

    По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».

    До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.

    Коментарии (9)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн

    28 мая 2023, 19:13

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (2)
    Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса

    28 мая 2023, 20:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.

    Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».

    «С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

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    СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
    		   
    28 мая 2023, 19:01
    Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (2)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

    28 мая 2023, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    В администрации Эрдогана сформулировали позицию по Украине после победы на выборах
    РИА «Новости»: Эрдоган после победы на выборах продолжит посреднические усилия по Украине

    29 мая 2023, 10:15

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что тема посредничества Турции в украинском конфликте является основным направлением внешней политики Анкары. Эрдоган, по его словам, возможно, является единственным мировым лидером, у которого сложились доверительные отношения как с лидером России, так и Украины.

    Анкара, добавил источник, продолжит призывать к немедленному прекращению огня, к возобновлению мирного процесса. Он привел слова Эрдогана, который сказал, что в этом конфликте «не будет победителей».

    Также источник сообщил, что переговоры по предложенному Россией проекту «газового хаба» в Турции могут быть активизированы в ближайшее время.

    По данным ЦИК Турции, Эрдоган одержал победу на прошедших в стране выборах президента. После обработки 99,43% бюллетеней он набрал 52,14% голосов избирателей, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

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