Российским врачам решили запретить делать операции по смене пола

Законопроект: Врачам будет запрещено делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий

Законопроект, вводящий запрет на смену пола в документах, также предлагает запретить проводить направленные на смену пола медицинские вмешательства, за исключением случаев лечения аномалий у детей.

В положении сказано, что медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека. В том числе, как уточняется в документе, речь идет о формировании у человека первичных или вторичных половых признаков, передает ТАСС.

Допускаются вмешательства для лечения аномалий. Соответствующее решение должна будет принять врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Кроме того, законопроект предполагает запрет для ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

В апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах.