Роскосмос сообщил о первой гидрометеорологической группе спутников на орбите Земли

Роскосмос сообщил о первой в истории российской гидрометеорологической группе спутников на орбите Земли

На геостационарной орбите впервые в современной истории Россия развернула полную группировку гидрометеорологических спутников, сообщил Роскосмос.

Впервые в истории отечественной космонавтики развернута группировка из трех спутников гидрометеорологической космической системы «Электро», это произошло после завершения испытаний и вывода на орбиту аппарата «Электро-Л» №4, сообщила госкорпорация, передает ТАСС.

Спутники «Электро-Л» наблюдают и обрабатывают многоспектральные снимки облаков и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска планеты, получают гидрометеорологические данные на орбите, исполняют телекоммуникационные функции по обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, ретранслируют сигналы аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Первый спутник «Электро-Л» запустили в январе 2011 года, в октябре 2016 года с ним потеряли связь. «Электро-Л» №2 отправили на орбиту в 2015 году, №3 – в 2019 году. Они работают на текущий момент.