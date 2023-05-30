Пушков указал на сокрытие США «неприятного факта» об американской экономике

Пушков указал на попытку США оставить в тайне неприятный факт об американской экономике

Вашингтон пытается оправдать экономический упадок США, замалчивая, что рост американской экономики обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram назвал любопытным фактом то, что рост американских экономических показателей на протяжении последних 20 лет удивительным образом совпал с повышением потолка госдолга США. Он подчеркнул, что увеличение американского госдолга приобрело неконтролируемый характер еще в 2000-х годах и теперь идет в геометрической прогрессии.



Таким образом, отметил сенатор, рост американской экономики обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего годовой ВВП США почти на 7 трлн долларов. При этом Пушков отметил, что в Вашингтоне предпочитают замалчивать этот факт.

29 мая президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщили, что достигнуто окончательное двухпартийное соглашение по бюджету, предусматривающее повышение потолка госдолга до 2025 года.