Блогер Митрошина объяснила, почему не платила налоги

Митрошина заявила, что не платила налоги из-за «безответственного отношения»

Блогер Александра Митрошина, против которой завели дело о неуплате налогов, объяснила долг в 120 млн рублей по налогам безответственным отношением к бухгалтерии и ошибками аутсорсинговой компании.

Аутсорсинговая компания, чьими услугами пользовалась блогер, допустила ошибку, заявила Митрошина на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Митрошина признала, что и сама допустила ошибку, поскольку предприниматель несет ответственность.

Она добавила, что основная часть долга в 127 млн рублей уже погашена, и уточнила, что не видела смысла в сокрытии дохода. Блогер пояснила, что не уделила должного внимания бухгалтерии и налогам, относилась к этому безответственно.

Дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, сказала Митрошина. Подробности она называть не стала.

Блогер заявила, что признает вину частично, поскольку не согласна с суммой вменяемой задолженности, и сейчас адвокаты оспаривают решение у налогового органа.

Также Митрошина предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговой с блогерами, такую идею она передала в ФНС. По ее словам, специальное приложение позволит вести бухгалтерию и рассчитывать налоги.

В марте в отношении Митрошиной завели по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Согласно версии следствия, с октября 2020-го по май 2022 года она, являясь ИП, получила доход от курсов по образованию в гораздо большем размере, чем допускает лимит упрощенной системы налогообложения.

В конце апреля Митрошина погасила долг.