Ученый Джеффри Хинтон ушел из Google, чтобы говорить об опасности ИИ

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, один из первопроходцев в области искусственного интеллекта (ИИ), ушел из компании Google, чтобы открыто говорить об опасности технологии, сообщило издание The New York Times.

В Google Хинтон проработал более десяти лет и стал одним из наиболее уважаемых людей в своей сфере, передает РИА «Новости».

В 2012 году доктор Хинтон и двое его студентов в университете Торонто создали нейронную сеть, которая могла анализировать тысячи фотографий и распознавать простые объекты.

Основанную Хинтоном компанию позже приобрела Google за 44 млн долларов, а разработанная ученым нейросеть стала одной из интеллектуальных основ для современных технологий на основе генеративного ИИ, таких как ChatGPT.

Хинтон признался, что частично сожалеет о создании технологии, но признает, что в любом случае подобный проект создал бы кто-то другой.

В то же время он признал, что эту работу в любом случае сделал бы кто-то другой.

NYT пишет, что многие работники из этой области выражают опасения по поводу того, что технологии на основе ИИ могут быть инструментом для распространения ложной информации, а также нести угрозу для рабочих мест.

Хинтон при этом не представляет, как можно использовать технологии для плохих целей. Он считает, что сейчас модели ИИ становятся «все более опасными».

«Посмотрите на то, что было пять лет назад, и на то, что сейчас, ... сравните разницу и спроецируйте на будущее. Это страшно», – отметил ученый.

Однако, по данным издания, лидеры отрасли считают, что системы ИИ «могут иметь такое же важное значение, как появление веб-браузера в начале 1990-х годов, могут привести к прорыву в различных областях, от медицинских исследований до образования», передает ТАСС.

Между тем американская International Business Machines Corp. (IBM) будет прекращать набор людей на должности, где может работать ИИ. Об этом сообщил Bloomberg гендиректор компании Арвинд Кришна.

В частности, речь идет о вспомогательных подразделениях, где работают около 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел, передает «Интерфакс».

Кришна считает, что около 30% из этих рабочих мест будут заменены ИИ или автоматизированы в течение пяти лет. Ранее более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта, в их числе – американский предприниматель Илон Маск, призвали остановить обучение нейросетей, поскольку это угрожает человечеству.