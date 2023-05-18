Путин поручил развивать производство сои в Амурской области

Политологи: 23 года назад Путин прекратил разгул регионального сепаратизма

Политологи оценили роль первого видеообращения Путина в сохранении территориального единства России

В начале столетия Россия находилась на грани распада: региональное законодательство противоречило Конституции, а некоторые политики на местах желали выйти из состава РФ. Однако президент купировал эти тенденции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Арсений Майоров и Борис Межуев. Напомним, 17 мая 2000 года Владимир Путин впервые выступил с видеообращением к гражданам России.

«Это видеообращение, вне всяких сомнений, можно назвать историческим. Не совру, если скажу, что именно с него началась политика по объединению России и преодолению сепаратистских тенденций. В новое столетие наша страна вошла, находясь практически на грани распада», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ.

«Многие регионы пытались добиться больше независимости или автономии от центра. Возникла необходимость укрепления вертикали власти, которая была бы невозможной без сильного лидера. Будем откровенны: у многих глав субъектов на тот момент попросту не было уверенности в том, что люди, сидящие в Москве, смогут осилить управление столь большим государством», – отметил эксперт.

«Владимир Путин своей открытостью и готовностью к диалогу решил данную проблему. Региональные элиты поняли, что к власти пришел сильный и уверенный человек, которому можно довериться. Благодаря личным качествам президента и были преодолены зачатки национализма на местах и стремления к выходу из состава РФ», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, все понимали, что Владимир Путин сумеет обеспечить соблюдение единого всероссийского законодательства. Тогда многие нормативные акты республик противоречили Конституции РФ, что затрудняло даже такой процесс как оказание социальной помощи населению», – акцентирует Майоров.

«Наш президент, будучи выпускником юридического факультета ЛГУ (ныне – СПбГУ), сумел выровнять все имеющиеся шероховатости. В обществе появилось понимание того, что федеральные законы должны распространяться на территорию всей страны. Это существенно улучшило ситуацию в РФ как в плане территориальной целостности, так и с точки зрения комфорта жизни в государстве», – считает эксперт.

«Важно отметить и то, что именно с видеообращения 2000 года началась традиция непосредственного общения президента с гражданами. Со временем сформировалась единая медиа-среда, в рамках которой политики всех уровней напрямую взаимодействуют с жителями нашей страны», – уточняет собеседник.

«Мы увидели живого лидера, который не боялся диалога с россиянами и всячески пытался узнать об их проблемах из первых уст. Несмотря на то, что сегодня подобный формат кажется нам обыденным, в свое время Владимир Путин произвел настоящую коммуникационную революцию, максимально приблизившись к народу», – акцентирует эксперт.

«Радует, что данная практика стала традиционной. Вместе с развитием технологий общение президента и других представителей власти с населением модернизировалось. Появились АНО «Диалог», центры управления регионами. Вне всяких сомнений, импульс к подобной открытости создал именно глава нашего государства», – подчеркивает Майоров.

«Видеообращение 17 мая 2000 года стало своеобразной прелюдией к началу реформы федеральных округов, которая предотвратила узурпацию власти губернаторами. На тот момент многие главы субъектов считали себя полноправными «властителями земель», что создавало реальную опасность распада России», – сказал политолог Борис Межуев.

«Многие в то время считали тенденцию регионализации РФ неизбежной. Политика Владимира Путина позволила предотвратить плачевный исход чрезмерного разгула местных властей. Началось преобразование Совета Федерации, которое также пошло на пользу территориальной целостности нашей страны», – отмечает эксперт.

«Президент запустил процесс выравнивания регионального законодательства. Многие республиканские нормативные акты противоречили Конституции, что затрудняло функционирование государства. Нашему лидеру удалось привести все в порядок, что было бы невозможно без колоссальной поддержки со стороны населения», – подчеркивает собеседник.

«Видеообращение заложило фундамент регулярного общения граждан с высшим руководством страны. Ставшая традиционной «Прямая линия» не могла бы воплотиться в реальность без первого шага, сделанного 23 года назад. Народ почувствовал, что их мнение интересует президента. Россияне вновь ощутили национальную гордость, почувствовали себя единым целым, что также снизило запрос на сепаратизм», – резюмирует Межуев.

Напомним, 17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин выступил перед народом с видеообращением. Об этом вспоминает издание ТАСС. Тогда глава РФ заявил о намерении укрепить вертикаль власти.

В частности, он предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.

С тех пор прямое общение представителей власти с народом стало регулярной практикой. Так, в сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о том, что российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».