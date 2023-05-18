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18 мая, четверг | Последнее обновление — 14:33 | vz.ru
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил развивать производство сои в Амурской области
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Производство сои в Амурской области нужно развивать, потому что поставки в Китай будут очень выгодными, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг на совещании о ходе весенних полевых работ губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал главе государства, как проходят сельскохозяйственные работы в регионе. Путин, выслушав информацию, заметил, что в области «огромный рынок по сое, просто колоссальный», передает ТАСС.
«Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]», – указал президент. «Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно», – подчеркнул он. «Надо просто развивать [производство сои]», – призвал Путин.
По словам президента, дело не только в том, что у Москвы и Пекина «добрые, дружеские, стратегического характера отношения». Поставки сои из Амурской области выгодны Китаю, потому что транспортное плечо оказывается очень коротким, следовательно, дешевым.
«Надо быстрее раскручивать [производство], эффективнее работать», – повторил глава государства.
Также Путин заявил, что, несмотря на внешние ограничения, Россия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции.
Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина
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Москва и Пекин развивали сотрудничество в течение долгого времени и сейчас у стран доверительные отношения, Россия не видит угрозы со стороны Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на слова французского президента, министр призвал не «мерить по себе» и указал, что Москва не видит угроз со стороны Пекина. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» подчеркнул, что Россия развивала сотрудничество с Китаем в течение долгого времени и сейчас у стран «теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях», что на Западе встречается крайне редко.
Глава российского МИД также предположил, что Макрон ощущает себя вассалом США, поскольку не может добиться автономии Евросоюза. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами на условиях взаимного уважения и выгоды.
Ранее Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Путин назвал преимущества строительства железнодорожного участка Решт – Астара
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Железнодорожный участок Решт – Астара позволит наладить бесшовное сообщение по маршруту Север – Юг, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания межправительственного соглашения России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок для создания этого участка железной дороги.
Глава российского государства уточнил, что между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная ветка протяженностью 162 километра. Ее ввод в эксплуатацию позволит наладить прямое и бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Также этот железнодорожный участок позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а также сократить время и затраты на их доставку.
«Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», – указал Путин.
В качестве примера он привел доставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая по новому маршруту займет около 10 суток, по другим маршрутам груз доставлялся за 30-45 суток.
Российский президент на церемонии подписания соглашения, которая прошла в формате видеосвязи, поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси за личное участие в реализации проекта.
«Это, действительно, большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», – указал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие выгоды принесет России новый транспортный коридор «Север – Юг».
ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня
Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.
«ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.
Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.
Путин поручил создать маршрут для автотуризма из Петербурга во Владивосток
Правительству предстоит разработать концепт российского автомобильного туризма, пилотным маршрутом должна стать дорога из Петербурга во Владивосток. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Правительству необходимо создать и утвердить концепцию развития автотуризма в стране, определяющую развитие сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую пилотный проект по маршруту Петербург – Владивосток.
Поручение опубликовано на сайте Кремля.
В пилотный маршрут должны войти федеральные трассы «Россия» (Москва – Петербург) и «Восток» (Москва – Казань).
Срок разработки – до 15 июня. Ответственным указан премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д участка в Иране
Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт – Астара в Иране
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в среду принимают участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике. Глава российского государства участвует в мероприятии по видеосвязи.
Финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг Россия и Иран планируют совместно, передает ТАСС.
Подписи под соглашением поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. На церемонии также присутствует вице-премьер Александр Новак.
Линия Решт – Астара, протяженность которой составит 170 км, призвана соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг. В результате это повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута.
Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, потому что с точки зрения логистики «это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам». По словам российского президента, такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже».
Политолог: СВО привела к перестройке работы правозащитной системы России
Политолог Федорова рассказала о новых задачах правозащитной системы РФ в условиях СВО
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За 2022 год Россия столкнулась с множеством вызовов в социальной сфере. Тем не менее у нас получилось выстроить хорошую систему поддержки участников СВО и их семей, а также беженцев с Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
«За прошлый год произошла практически полная перестройка работы правозащитной системы РФ, что было связано с началом СВО. Президент дал четко понять, что семьи каждого солдата, отправившегося защищать интересы государства в зону конфликта на Украине, должны получать максимум поддержки со стороны правительства», – сказала политолог Анна Федорова.
«Фактически система социального снабжения перешла на усиленную работу, в рамках которой деятельность уполномоченного по правам человека трудно переоценить. Появился запрос на общую гибкость структуры – были созданы мобильные группы, которые помогали не только в кратчайшие сроки получать заявки от представителей семей участников СВО в регионах, но и продуктивно их обрабатывать», – отмечает эксперт.
«Активная поддержка оказывалась и беженцам из новых регионов РФ. За 2022 год в России появилось огромное число льгот, которые позволили людям, бегущим от ужасов войны, освоиться и привыкнуть к новой жизни. Конечно, мы до сих пор сталкиваемся с определенными трудностями по данному направлению, но прилагается максимум усилий для интеграции этих людей в наше общество», – подчеркивает собеседница.
«Без преувеличения можно говорить о том, что Татьяна Москалькова провела колоссальную работу. Под ее руководством мы сумели крайне быстро и продуктивно ответить на многие вызовы 2022 года. Россия в очередной раз продемонстрировала способность в полной мере прислушиваться к нуждам собственных граждан», – резюмирует Федорова.
Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. В ходе беседы главе РФ был предоставлен ежегодный доклад о работе УПЧ. Подчеркивается, что особое внимание в нем было уделено обработке обращений, связанных с СВО.
В ходе беседы Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве категории граждан, не подлежащих мобилизации. Кроме того, она отметила, что необходимо прописать процедуру демобилизации для тех жителей России, которые были призваны по ошибке. Уполномоченный также выступила за уравнивание социальных льгот для участников СВО.
В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что направлений деятельности в зоне ответственности УПЧ очень много. При этом, по его мнению, ни одно из них нельзя назвать второстепенным. Он также поблагодарил Москалькову и ее коллег за продемонстрированные в течение года успехи. «Будем помогать Вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», – заверил Путин.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: Следует незамедлительно создать условия для начала переговоров по Украине
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Возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, следует создать условия для начала консультаций, незамедлительно найти политическое решение кризиса, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Постпред Китая в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации выразил мнение, что исключительно важно незамедлительно найти политическое решение украинского кризиса, возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет, передает ТАСС.
При этом он признал, что на этот сложный вопрос нет простого ответа. Чжан Цзюнь заметил, что любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Он подчеркнул, что следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны.
Дипломат сообщил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй намерен посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию, он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса. Чжан Цзюнь вновь подчеркнул, что Китай настоятельно призывает к незамедлительному политическому урегулированию кризиса.
Накануне глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что говорить о мирных переговорах по Украине преждевременно до наступления одной из сторон.
В Госдепе заявили о «роли» Китая в урегулировании украинского кризиса
Госдепартамент США: У Китая «есть роль» в урегулировании украинского кризиса
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У Китая «есть роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
В связи с тем, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что Китаю якобы важно услышать от украинских партнеров о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что, когда дело касается дипломатии, ничего не должно происходить без Украины, когда это касается Украины, передает ТАСС.
По словам сотрудника Госдепартамента США, у Китая и любой другой страны есть роль в дипломатической поддержке исхода украинского кризиса в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине.
Политологи: 23 года назад Путин прекратил разгул регионального сепаратизма
Политологи оценили роль первого видеообращения Путина в сохранении территориального единства России
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В начале столетия Россия находилась на грани распада: региональное законодательство противоречило Конституции, а некоторые политики на местах желали выйти из состава РФ. Однако президент купировал эти тенденции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Арсений Майоров и Борис Межуев. Напомним, 17 мая 2000 года Владимир Путин впервые выступил с видеообращением к гражданам России.
«Это видеообращение, вне всяких сомнений, можно назвать историческим. Не совру, если скажу, что именно с него началась политика по объединению России и преодолению сепаратистских тенденций. В новое столетие наша страна вошла, находясь практически на грани распада», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ.
«Многие регионы пытались добиться больше независимости или автономии от центра. Возникла необходимость укрепления вертикали власти, которая была бы невозможной без сильного лидера. Будем откровенны: у многих глав субъектов на тот момент попросту не было уверенности в том, что люди, сидящие в Москве, смогут осилить управление столь большим государством», – отметил эксперт.
«Владимир Путин своей открытостью и готовностью к диалогу решил данную проблему. Региональные элиты поняли, что к власти пришел сильный и уверенный человек, которому можно довериться. Благодаря личным качествам президента и были преодолены зачатки национализма на местах и стремления к выходу из состава РФ», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, все понимали, что Владимир Путин сумеет обеспечить соблюдение единого всероссийского законодательства. Тогда многие нормативные акты республик противоречили Конституции РФ, что затрудняло даже такой процесс как оказание социальной помощи населению», – акцентирует Майоров.
«Наш президент, будучи выпускником юридического факультета ЛГУ (ныне – СПбГУ), сумел выровнять все имеющиеся шероховатости. В обществе появилось понимание того, что федеральные законы должны распространяться на территорию всей страны. Это существенно улучшило ситуацию в РФ как в плане территориальной целостности, так и с точки зрения комфорта жизни в государстве», – считает эксперт.
«Важно отметить и то, что именно с видеообращения 2000 года началась традиция непосредственного общения президента с гражданами. Со временем сформировалась единая медиа-среда, в рамках которой политики всех уровней напрямую взаимодействуют с жителями нашей страны», – уточняет собеседник.
«Мы увидели живого лидера, который не боялся диалога с россиянами и всячески пытался узнать об их проблемах из первых уст. Несмотря на то, что сегодня подобный формат кажется нам обыденным, в свое время Владимир Путин произвел настоящую коммуникационную революцию, максимально приблизившись к народу», – акцентирует эксперт.
«Радует, что данная практика стала традиционной. Вместе с развитием технологий общение президента и других представителей власти с населением модернизировалось. Появились АНО «Диалог», центры управления регионами. Вне всяких сомнений, импульс к подобной открытости создал именно глава нашего государства», – подчеркивает Майоров.
«Видеообращение 17 мая 2000 года стало своеобразной прелюдией к началу реформы федеральных округов, которая предотвратила узурпацию власти губернаторами. На тот момент многие главы субъектов считали себя полноправными «властителями земель», что создавало реальную опасность распада России», – сказал политолог Борис Межуев.
«Многие в то время считали тенденцию регионализации РФ неизбежной. Политика Владимира Путина позволила предотвратить плачевный исход чрезмерного разгула местных властей. Началось преобразование Совета Федерации, которое также пошло на пользу территориальной целостности нашей страны», – отмечает эксперт.
«Президент запустил процесс выравнивания регионального законодательства. Многие республиканские нормативные акты противоречили Конституции, что затрудняло функционирование государства. Нашему лидеру удалось привести все в порядок, что было бы невозможно без колоссальной поддержки со стороны населения», – подчеркивает собеседник.
«Видеообращение заложило фундамент регулярного общения граждан с высшим руководством страны. Ставшая традиционной «Прямая линия» не могла бы воплотиться в реальность без первого шага, сделанного 23 года назад. Народ почувствовал, что их мнение интересует президента. Россияне вновь ощутили национальную гордость, почувствовали себя единым целым, что также снизило запрос на сепаратизм», – резюмирует Межуев.
Напомним, 17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин выступил перед народом с видеообращением. Об этом вспоминает издание ТАСС. Тогда глава РФ заявил о намерении укрепить вертикаль власти.
В частности, он предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.
С тех пор прямое общение представителей власти с народом стало регулярной практикой. Так, в сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о том, что российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Москва призвала Запад смириться с крепкими отношениями России и Китая
Дипломат Грушко: Лидерам Запала придется смириться с реальностью крепких и равноправных отношений между Россией и Китаем
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим лидерам западных государств придется в складывающейся картине мира смириться с реальностью крепких, взаимоуважительных и равноправных отношений между Россией и Китаем, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Александра Грушко.
МИД России приводит на своем на сайте ответ Грушко на вопрос СМИ в связи с заявлениями Макрона о якобы формирующейся «зависимости» России от Китая. Дипломат отметил, что дружеские, проверенные временем отношения Москвы и Пекина поступательно укрепляются. По его словам, между Россией и Китаем сложились самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства, которые не дают покоя Парижу.
При этом Грушко отметил, что крепкие и равноправные отношения России и Китая стали фактором, значение и влияние которого на международные отношения будет только усиливаться. И Макрону, как и другим западным лидерам, придется с этим смириться, добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Запад предпринимает попытки рассорить старых друзей, «выкручивать руки» государствам глобального Юга и Востока, настраивать одни страны против других, и не может отказаться от такой политики. В угоду геополитическим амбициям бывших «хозяев мира», по мнению Запада, страны должны забыть о собственных национальных интересах, отмечает замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Российский дипломат ответил, что Запад вообще пугает становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, так как этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран золотого миллиарда. Грушко пояснил, что отсюда следуют попытки Запада всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут, по мнению Запада, все средства хороши.
Ранее в Кремле не согласились с мнением Парижа о «зависимости» России от Китая. В Сети также высмеяли слова Макрона о «поражении» России.
Политолог: В Амурской области досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья
Политолог Манойло отметил развитие дорожной сети и расселение аварийного жилья в Амурской области
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Василий Орлов находит эффективные способы решения проблем в регионе. При нем началось активное строительство дорог и досрочно завершится программа переселения людей из аварийного жилья. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Манойло, комментируя результаты встречи президента России с губернатором Амурской области.
За время работы губернатором Орлов развил социальную сферу. «Прежде всего это касается дорожного строительства и расселения людей из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 840 человек, а за все время действия программы переселились три тысячи человек. Программа идет опережающими темпами, до 2024 года она будет реализована досрочно», – указал Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России.
Кроме того, Амурская область активно помогает участникам спецоперации на Украине. «В этом отношении Орлов тоже показал себя организатором, способным даже в условиях дефицита региональных бюджетов оказать существенную помощь тем, кто защищает сегодня нашу жизнь и свободу», – считает эксперт.
Главным же итогом встречи губернатора с президентом России стало одобрение Владимиром Путиным выдвижения Орлова на второй срок. «Это очень важно. Это означает, что Орлов входит в команду президента», – добавил Манойло.
Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с губернатором Амурской области Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи», – сказал президент.
Политолог: Федеральный центр позитивно оценивает работу властей Новосибирской области
Политолог Асафов оценил результаты встречи Путина с губернатором Новосибирской области Травниковым
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«Президент хорошо знаком с деятельностью губернатора Новосибирской области. И если он поприветствовал участие Травникова в сентябрьских выборах, значит федеральный центр позитивно оценивает работу властей региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
«Судя по контексту встречи, Путин хорошо понимает специфику региона и видит в Травникове эффективного управленца, что подтверждается растущими социально-экономическими показателями в регионе», – указал Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты РФ.
«Отдельным блоком шли вопросы помощи участникам СВО. Травников подчеркнул приоритетность этого направления для региона. И это видно из намерения построить новый крупный реабилитационный центр. Кроме того, предусмотрен целый пакет соцгарантий и другие меры. В этом процессе видна активная деятельность региональных властей и высокая оценка их работы со стороны президента», – сказал собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В докладе главе государства Травников отметил, что ситуация в экономике в его регионе стабильна, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава региона также рассказал о планах построить реабилитационный центр на 400 мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации участников СВО. В случае выделения федерального финансирования Травников пообещал запустить реабилитационный центр уже через полтора года. Путин сказал, что все представленные ему документы будут рассмотрены и переданы в федеральное правительство.
Также Путин поддержал участие Травникова в сентябрьской избирательной кампании, передает РИА «Новости». «Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», – сказал президент.
В МИД решили узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР от поездки в Киев
В МИД заявили о желании узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР Ли Хуэя от поездки в Киев
Москва хочет узнать от специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя его впечатления от поездки в Киев и Европу, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Руденко отметил, что Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы, где представит идеи КНР по урегулированию на Украине. Тогда Москва рассчитывает узнать его впечатления от поездки, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что КНР направит в Россию и на Украину своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя для урегулирования конфликта.
Путин выразил соболезнования близким Сагалаева
Путин назвал Сагалаева легендой и корифеем российской тележурналистики
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким умершего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева и отметил, что тот был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин назвал Эдуарда Сагалаева творческим, талантливым и открытым к общению человеком. По словам российского лидера, Сагалаев всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, известный тележурналист Эдуард Сагалаев умер в субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет. Церемония прощания Сагалаевым пройдет 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
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