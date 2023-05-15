Российским школьникам рассказали об участии в «Движении первых»

Президент Владимир Путин создал систему раскрытия талантов детей и самореализации молодежи, одним из таких проектов стало «Движение первых», о деятельности которого российским школьникам рассказали в рамках традиционного урока «Разговоры о важном».

Российский лидер на государственном уровне создает множество проектов, поддерживающих детскую, подростковую и молодежную инициативу. В нашей стране запускаются передовые площадки для реализации идей и инициатив молодых граждан, действует несколько детских общественных организаций, соответствующих самым разным интересам и потребностям юного поколения. Крупнейшей из них становится организация «Движение первых», которая была создана по инициативе молодого поколения граждан нашей страны.

На площадке движения молодые россияне реализуют свои проекты в сферах культуры, науки, технологий, спорта и патриотизма. Благодаря «Движению первых» дети получают новые возможности для развития своих талантов, которые в дальнейшем принесут пользу всей стране.

Урок «Разговоры о важном» 15 мая посвятили Дню детских общественных организаций и истории праздника.

Почетными гостями занятия стали директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, директора Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре, председатель совета выпускников детско-юношеских организаций при ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Никанор Толстых, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и основатель и лидер группы «Агата Кристи», участник студенческих строительных отрядов Вадим Самойлов.

Гости рассказали о становлении детских организаций в нашей стране, а также поделились воспоминаниями о своем участии в деятельности детских общественных объединений. Гости отметили, что многообразие детских организаций позволяет реализоваться самым разным талантам школьников.

Во время занятий участники диалога говорили об истории пионерского движения, становлении детских общественных организаций современной истории.