Суд арестовал второго обвиняемого по делу о масштабном пожаре в Сосьве

СУ СК: Суд отправил под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва на Урале

Серовский районный суд отправил под стражу на два месяца второго обвиняемого по делу о пожаре в поселке Сосьва Свердловской области, сообщили в Следственном комитете.

В сообщении ведомства говорится, что Серовский райсуд удовлетворил ходатайство следователя СКР об аресте фигуранта дела о масштабном пожаре в поселке Сосьва.

По данным Свердловской прокуратуры, опубликованным в Telegram-канале ведомства, под стражу на два месяца отправлены: специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», а также предприниматель, который осуществлял деятельность по обработке древесины на территории Сосьвы. Бизнесмену вменяются статьи о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и уничтожение и повреждение имущества по неосторожности. Специалиста по пожарной безопасности обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц и халатности, повлекшей причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций.

Ранее глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве, где в результате пожара были уничтожены 120 домов.

В МЧС сообщили, что причиной пожара в поселке Сосьва в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности. По факту пожара в поселке были возбуждены два дела.