Зампред Совбеза Медведев высмеял слова Зеленского о Крыме и требованиях новых поставок оружия

Украинский президент Владимир Зеленский требует от западных покровителей больше оружия, в том числе для «возвращения Крыма», но он получит массовое уничтожение ВСУ и возмездие всему киевскому режиму, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он написал, что «киевский пес продолжает заходиться лаем, требуя «больше оружия, чтобы было меньше жертв», а также для «возращения Крыма», заверив, что в ином случае «война может продолжаться десятилетиями».

«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя?» – указал он.

При этом Медведев заверил, что на все требования Зеленского будет противоположный ответ, а именно «массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения».

Также он отметил, что Киеву предстоит окончательное низложение нацистского режима с его полной демилитаризацией на всей территории «б. Украины».

Кроме того, политик заверил, что возмездие будет осуществено в отношении «ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности».

«Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», – заключил Медведев.

Ранее Зеленский заявил о планах «вернуть» Крым одним маневром, заявив, что это будет зависеть от поставок западного оружия.