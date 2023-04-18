Глава Мордовии рассказал о подготовке к открытию филиала фонда «Защитники Отечества»

В Мордовии в скором времени откроется филиал фонда «Защитники Отечества», глава республики Артем Здунов обсудил планы его работы с председателем фонда Анной Цивилевой.

Здунов подробно рассказал о ходе подготовки к открытию филиала, подборе и обучении социальных координаторов, сопровождении ветеранов по принципу «одного окна» для оперативного решения всех возникающих вопросов, сообщила Цивилева в Telegram.

Отдельное внимание было уделено помещению для филиала – оно будет располагаться в центральной части Саранска, в нем будут работать отделение первичного приема, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, служба социальных координаторов, юридическая служба, отделение социального МФЦ, кабинет для представителей медико-социальной экспертизы, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, пункт проката технических средств реабилитации и многое другое.

«В организации филиалов фонда в регионах должны быть задействованы все профильные службы, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов знали куда им обратиться и могли получить необходимую помощь. Не менее важны и комфортные условия работы сотрудников филиалов», – подчеркнула Цивилева.

«Мы отобрали социальных координаторов из числа сотрудников системы социальной защиты населения, волонтеров, членов семей участников СВО, которые пройдут обучение в РАНХиГС и будут работать во всех муниципальных районах республики. Провели оценку состояния материально-технической базы медицинских организаций республики, оказывающих помощь ветеранам СВО и осуществляющих их медицинскую реабилитацию. Наша задача – сделать все для того, чтобы 1 июня заработал как можно скорее», – отметил глава Мордовии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.