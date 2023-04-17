Захарова: Послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда

Захарова предложила зарубежным послам после посещения суда над Кара-Мурзой приехать в МИД

После того как послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, им надо посетить ступеньки МИДа, чтобы вспомнить, чем должны заниматься дипломаты, так прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова посещение оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) иностранными дипломатами.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что Кара-Мурзе не повезло с защитниками. По ее словам, «с такими друзьями врагов не надо» – если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Она выразила мнение, что «если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет».

Она также разместила видео с выступлением послов на ступеньках Мосгорсуда перед журналистами, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии. На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания и Дания.