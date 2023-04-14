Россиянку задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже

TV4: Гражданка России задержана в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже

Шведские правоохранители задержали гражданку России по подозрению в промышленном шпионаже, сообщает телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники.

По сообщению TV4 Nyheterna, россиянка была арестована на нефтеперерабатывающем заводе Preem в Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже, передает РИА «Новости».

Полиция подтвердила проведение операции по задержанию. Правоохранители не комментируют информацию, ссылаясь на конфиденциальность.

Ранее шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за «шпионаж в пользу России», один получил пожизненный срок, другой – девять лет и девять месяцев.