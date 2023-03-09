Стали известны подробности о державшем в заложниках сына жителе Нижневартовска

Державший в заложниках сына житель Нижневартовска оказался уволенным сотрудником подведомственного мэрии учреждения

Удерживавший ребенка в заложниках житель Нижневартовска был работником подведомственного городской администрации учреждения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подозреваемый никогда не работал в самой мэрии, но трудился в подведомственном ей муниципальном учреждении, откуда был недавно уволен, сообщили в мэрии РИА «Новости».

Там отметили, что не знают, за что был уволен 44-летний работник. По данным местных СМИ, это якобы связано со злоупотреблением алкоголя.

Между тем сосед мужчины в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что тот ранее работал с детьми, и подтвердил, что у него есть трехлетний ребенок и дочь, учащаяся в местной школе.

Собеседник указал, что проживает в этом доме с 2020 года, и никаких происшествий, связанных с подозреваемым, за это время не происходило.

Также он рассказал подробности самого происшествия. В то время, когда была стрельба, собеседник издания уже уезжал на лифте на работу. Всех эвакуировали в школу рядом, никто не пострадал, но кому-то стало плохо из-за самой ситуации.

Между тем руководитель регионального исполкома «Единой России» Николай Заболотнев заявил ТАСС, что подозреваемый Владимир Широков состоял в партии, но после инцидента был исключен из нее.

Утром в четверг мужчина с оружием взял в заложники ребенка в Нижневартовске. Он также открыл стрельбу с балкона. Позднее ребенка удалось освободить.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Низамова указала, что удерживаемый приходится сыном мужчине. Следственный комитет возбудил дело о незаконном лишении свободы ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.