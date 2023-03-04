Первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в Москве

Мэрия Москвы заявила, что в столице закончился первый компонент вакцины «Спутник V»

Первый компонент вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» закончились в Москве, ожидается поставка Минздравом России, сообщили в мэрии столицы.

В сообщении мэрии уточняется, что в Москве остался только второй компонент вакцины «Спутник V», нет в наличии препаратов «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».

Между тем, в московском департаменте здравоохранения заявили, что с учетом массовой вакцинации у большинства москвичей сформировался иммунитет к инфекции. Для ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй), передает ТАСС.

Ранее в России за сутки госпитализировали с коронавирусом 1 571 человек, что на 1,6% больше, чем 3 марта.