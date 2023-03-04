|
|
Первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в Москве
Мэрия Москвы заявила, что в столице закончился первый компонент вакцины «Спутник V»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Первый компонент вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» закончились в Москве, ожидается поставка Минздравом России, сообщили в мэрии столицы.
В сообщении мэрии уточняется, что в Москве остался только второй компонент вакцины «Спутник V», нет в наличии препаратов «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».
Между тем, в московском департаменте здравоохранения заявили, что с учетом массовой вакцинации у большинства москвичей сформировался иммунитет к инфекции. Для ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй), передает ТАСС.
Ранее в России за сутки госпитализировали с коронавирусом 1 571 человек, что на 1,6% больше, чем 3 марта.
Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
|
|
Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».
Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.
Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
|
|
Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»
Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту
|
|
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.
Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».
Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.
По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем
Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.
Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».
При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.
Япония решила возобновить закупки нефти в России
Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев
|
|
Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев.
Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд, так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов.
Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7.
Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI.
Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
|
|
Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.
Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери с целью начать готовить население Соединенного Королевства и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал в 2018 году в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.
В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес Москвы.
В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.
Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.
Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
|
|
Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
|
|
В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.
Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.
Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».
Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».
Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,
Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В Apple назвали причину отказа обслуживания по гарантии MacBook и iPad
В Apple объяснили отказ гарантийного обслуживания MacBook и iPad отсутствием запчастей
Авторизованные в России сервисы прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей, сообщили в службе техподдержки Apple.
«iPad, как и MacBook, не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах... Запчастей нет, завоза в ближайшее время тоже не ожидается, поэтому устройства они не принимают», – ответил консультант компании на вопрос о том, осуществляется ли в данный момент гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России, передает РИА «Новости».
По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом источник отметил, что пока «iPhone принимаются».
«Как быстро это произойдет (появятся запчасти), не смогу сказать, мы этой информацией не обладаем», – добавил консультант.
Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России.
Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
|
|
Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.
Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.
Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.
Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы клуба «Зенит»
|
|
В Украинской ассоциации футбола раскритиковали компанию Joma из-за того, что футбольный клуб Петербурга «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.
В ассоциации подчеркнули, что «Зенит» использовал форму бренда, который является техническим спонсором нацсборной Украины и направили в офис Joma просьбу дать разъяснения, передает «Газета.Ru».
Из обращения УАФ следует, что центральный офис Joma должен разъяснить, имеет ли он отношение к презентации и разработке дизайна формы «Зенита». Таким образом, ассоциация выясняет, почему на презентованной форме российской команды «красуется логотип Joma».
«УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», – указано в сообщении.
Напомним, 3 марта «Зенит» объявил о начале партнерства с маркетплейсом Wildberries, который предоставил петербургскому клубу форму компании Joma. Все команды из системы клуба будут выступать в форме от этого поставщика до конца сезона-2023/24.
Ранее футболист «Зенита» Роберт Ренан был вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко.