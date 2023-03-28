Берлускони ищет дом с бункером из-за опасений ядерного взрыва

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его подруга, депутат национального парламента Марта Фашина обеспокоены угрозой ядерной войны, они ищут дом с бомбоубежищем, утверждают местные СМИ.

По информации туринской газеты La Stampa, инициатива исходит от 33-летней Фашины, год назад 86-летний политик сыграл с ней «символическую свадьбу». Подруга Берлускони поведала нескольким собеседникам о «своих опасениях по поводу уже настолько близкого ядерного сценария, что она начала искать дома с бомбоубежищем». Один из источников утверждает, что видел в резиденции экс-премьера «список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса», передает РИА «Новости».

В свою очередь, газета Libero сообщила, что в окружении экс-премьера царит атмосфера беспокойства. Газета также пишет, что Фашина прилагает все усилия, чтобы найти подходящий дом с бомбоубежищем.

Однако, замечает Libero, на рынке трудно найти подобный объект недвижимости, который бы соответствовал стандартам жизни Берлускони. Издание указывает, что принадлежащая Берлускони вилла «Чертоза» на Сардинии помимо пяти бассейнов, футбольного поля, греко-римского амфитеатра и искусственного вулкана, по слухам, имеет и подземный ядерный бункер. Но из-за ее удаленности «в случае срочной эвакуации укрыться от радиации там было бы затруднительно».

Напомним, Берлускони раскритиковал действия президента Украины Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.