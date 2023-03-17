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В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива
Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана
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Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.
«Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.
«Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.
«Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.
«Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.
«Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.
«Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.
«Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.
«Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Турция запретила заправку российских самолетов производства США
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».
Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.
На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
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Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не нашла признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
По словам Месе, комиссии не удалось обнаружить на территории Украины мест геноцида. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. В обязанности членов входит установление фактов и обстоятельств, которые можно квалифицировать как нарушение прав человека, согласно нормам международного права.
Комиссия представила доклад в четверг, в котором Россию обвинили в нарушении международного гуманитарного права, «многие из которых составляют военные преступления».
Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Захарова возмутилась планами Киева провести ревизию мощей Киево-Печерской лавры
Киев игнорирует факт того, что мощи святых не музейные экспонаты, провести их «инвентаризацию» нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В своем русофобском угаре в Киеве игнорируют тот простой факт, что это не музейные экспонаты», – приводит слова Захаровой «Звезда».
Она подчеркнула, что среди мощей святых отцов есть останки Нестора Летописца, Ильи Муромца и других выдающихся праведников, которых почитают и которым молятся во всем православном мире.
Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику
Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области
Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».
Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.
Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.
Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.
Эксперты рассказали об истоках украинского террора и неонацизма
Эксперты: Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически
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Режим Зеленского имеет все признаки неонацизма, это доказывают зверства ВСУ в Донбассе и та идеология, которую насаждает офис президента Украины. Запад же подпитывает этот нацизм, причем еще с начала прошлого века. Об этом рассказали эксперты и политологи в ходе дискуссии ЭИСИ, посвященной преемственности украинского национализма.
«Массовость украинских военных преступлений связана не только с преступным характером властей в Киеве. Она вытекает и из неонацистской идеологии современной Украины», – отметил Максим Григорьев председатель Международного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ.
Он заявил об этом в четверг в рамках круглого стола на тему: «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму». Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований.
«Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически. Мы опросили более 500 свидетелей преступлений ВСУ, они говорят об нацистском характере украинских зверств. Более того, в Киеве не скрывают, что все цели для атак они сверяют с Западом, в том числе – удары по мирным районам, больницам», – добавил Григорьев.
Эксперты также указали на преемственность современных неонацистов, которая восходит к запрещенной в России ОУН*-УПА. «ОУН всегда поддерживалась западными странами, их спецслужбами. Например, в Британии базировались пункты, из которых велась нацистская пропаганда. Вообще, это те самые страны, которые сейчас активно снабжают Украину вооружением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память».
«Как происходящее соотносится с евроинтеграцией Украины? Никак. Но в Европе это никого не волнует, и они продолжают поддержку Киева. Запад забыл уроки нацизма», – согласился Григорьев.
«Кстати, истоки нынешнего украинского неонацизма лежат в идеях первой половины XX века: расовое превосходство, геноцид, влекущий этнические чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, антикоммунизм, парамилитарные образования», – заметил он.
«Военные зверства и преступления против человечности ВСУ и националисты совершали в Донбассе с 2014 года. Среди них: варварские бомбардировки жилой застройки, пытки, издевательства, преследования по этническому и языковому признакам, насилие над пророссийски настроенными жителями. Все это имеет признаки геноцида», – согласился Александр Брод, член Совета при президенте РФ по правам человека.
«Движение «Азов» – это также структура с четкой нацистской идеологией. Это антихристиане, которые исповедуют форму сатанизма, проводя античеловеческие культы по сути с жертвоприношением и зверствами. Поддержка их киевским режимом – прямое доказательство расцвета нацизма в масштабах всей Украины», – пояснил автор книги «Черное солнце Украины. История неонацистского движения «Азов»* Алексей Кочетков.
«Все нынешние националистические организации Украины связаны с ОУН и УПА. У нас собрана масса свидетельств развития украинского нацизма с момента зарождения до наших дней. Мы собрали архивные документы, фотографии, эмблемы, книги, дела, другие артефакты, которые говорят о восхвалении неонацизма, расизма на современной Украине. Все это можно увидеть на нашей выставке», – резюмировал ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В этой связи ветеран подразделения ФСБ «Альфа» Виталий Демидкин и политолог Армен Гаспарян рассказали газете ВЗГЛЯД, что террористическая традиция украинских националистов, точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов.
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Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.