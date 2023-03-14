В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли

Кинокритик: Фильм «Все везде и сразу» передал привет азиатскому кинематографу

Кинокритик Никулин назвал причины вручения премии «Оскар» фильму «Все везде и сразу»

В фильме «Все везде и сразу» есть место и иронии, и самоиронии. Этот фильм можно воспринимать как определенный учебник по тому, как надо принимать и себя, и остальных, сказал газете ВЗГЛЯД кинокритик Николай Никулин, комментируя вручение данной картине премии «Оскар» за лучший фильм.

На 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе, кинокартина «Все везде и сразу» 2021 года Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

«Номинация «Лучший фильм» не случайно была присвоена картине «Все везде и сразу», это совершенно заслуженная награда. Тут и по художественным достоинствам, я думаю, не может быть никаких споров, потому что как только картина вышла в прокат, в том числе это был последний из блокбастеров, выходивших у нас в стране, у него была очень хорошая оценка на всех агрегаторах, сайтах, а также от специалистов», – говорит Никулин.

Он напоминает, что Кван и Шайнерт также прославились довольно парадоксальной трагикомедией 2016 года «Человек – швейцарский нож». Особенно трогает то, что режиссеры работают с жанрами и даже манипулируют ими. С одной стороны, они создали супергеройский боевик про мультивселенную, с другой стороны, это пародия на голливудский блокбастер.

«Там есть место и иронии, и самоиронии. Этот фильм можно воспринимать как определенный учебник по тому, как надо принимать и себя, и остальных. Ведь главная героиня в исполнении актрисы Мишель Йео должна прежде всего сразиться не с глобальным злом, со своим неприятием к дочери, тем, что она не принимает ее такой, какая она есть», – рассказывает эксперт.

В данном случае здесь еще угадываются книжки по популярной психологии, продолжает кинокритик. Причем до конца непонятно, режиссеры сделали пародию на эти книжки по популярной психологии или, играя пародию, доигрались до того, что сами создали альтернативу, сами выдали зрителю целый курс по тому, как через три шага можно прийти к самосовершенствованию.

«Оценки у этого фильма были объективные, изначально высокие. Поэтому я бы не сказал, что было каким-то удивлением для кинообщественности, что этот фильм получит премию. Были лишь подозрения, что мог бы получить еще главную награду режиссер Стивен Спилберг со своей картиной «Фабельманы» просто потому, что он заслужил, снял фильм как гимн кинематографу. Но, с другой стороны, все-таки не будем забывать, что «Оскар» всегда подмигивает определенным повесткам», – делится Никулин.

По его словам, «Все везде и сразу» был не случайно выбран, ведь таким образом «передается привет азиатскому кинематографу» или «кинематографу из других регионов». Если раньше, например, побеждали фильмы с темнокожими претендентами, то тут есть Мишель Йео, которая имеет китайское происхождение.

Кроме того, собеседник напоминает, что картина «Все везде и сразу» с 2021 года собрала 158 наград, что является еще одним доказательством того, что награда за «Лучший фильм» присвоена абсолютно справедливо и заслуженно.

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