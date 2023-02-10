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Набиуллина назвала сроки начала роста российской экономики
Глава Банка России Набиуллина заявила, что российская экономика пойдет в рост к середине года
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Динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года, в целом до конца года ЦБ дает прогноз симметричного диапазона от минус 1 до плюс 1%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Анализируя динамику ВВП, Набиуллина заявила, что поквартальная динамика уже положительная в третьем и четвертом квартале, передает ТАСС.
«Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, мы даем симметричный диапазон от минус 1 до плюс 1 процента», – заявила глава ЦБ.
Также она отметила, что обсуждается возвращение к публикациям данных о золотовалютных резервах, но точных сроков нет.
Ранее международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и в 2023 году прогнозирует рост ВВП на 0,3%, а в 2024 году – увеличение на 2,1%.
Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.
Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.
Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.
Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину
Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.
«Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.
Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.
Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.
Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.
Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.
В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».
По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.
Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».
Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.
При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Путин о решении оставить зарубежные самолеты: С волками жить – по-волчьи выть
Путин назвал правильным решение оставить зарубежные самолеты в России в условиях санкций
Решение оставить иностранные самолеты в России считаю правильным, Россия «никому не хамит», не позволит обвалить отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли.
«[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, таким решением смогли сохранить отрасль, указав, что «мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться».
Ранее Путин призвал правительство в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.
Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.
Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.
В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Путин рассказал о попавшей в его самолет птице
Путин рассказал о ЧП с его самолетом
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Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность.
Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда».
Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел.
«Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин.
Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты.
Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить
Путин: Россия пытается закончить идущие с 2014 года боевые действия на Украине
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Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, которые шли с 2014 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Киев начал войну. «Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – исторически российские регионы, их нужно как можно быстрее вывести на общероссийские показатели развития в ключевых сферах.
Пленным военнослужащим ВСУ прочитали лекции о дружбе народов России и Украины
Для сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ провели лекции о единстве русского и украинского народов
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Сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ члены «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) рассказали о недопустимости русофобской политики киевского режима, который разжигает ненависть между братскими народами.
По словам председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, на лекциях в исправительной колонии пленным напомнили о единстве народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась дедами и прадедами в борьбе с нацизмом, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
По его словам, после одной из лекций бывшие бойцы ВСУ решили вступить в ряды Вооруженных Сил РФ и внести свой вклад в борьбу с нацизмом.
Военнопленный ВСУ после просветительской лекции в одной из исправительных колоний ДНР рассказал о своей службе и отношении к вмешательству запада в дела России и Украины.
«То, что происходит в данный момент в мире, в стране – это очень неправильно, как я думаю, потому что знаю, как другие страны пытаются влезть в наш «славянский мир», разругать наши народы и, поэтому вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, – мы хотим просто от этого всего избавиться», – сказал он, сообщается в Telegram-канале «Молодой гвардии».
Напомним, с 30 марта 2022 года на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». МГЕР открыла свои представительства в ЛНР, ДНР и Запорожье.
В январе 2023 года волонтерский центр был открыт в Харцызске. На данный момент волонтеры фокусируются на помощи в госпиталях в Луганске, Донецке, Лисичанске. Помимо этого, организовывают донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.
Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине
Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.
Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
Вассерман: Макрон угрозами лишить Путина ордена Почетного легиона позорит Францию
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Высказывание Эммануэля Макрона о возможном лишении президента России Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона позорит как самого французского лидера, так и всю страну, а также умаляет значение награды в целом, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что из-за боевых действий на Украине может лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, которое является высшей наградой в республике, президента России Владимира Путина. Он отметил, что данный вопрос является «символическим, но важным».
«Глава ордена Почетного легиона – президент Франции, и он, несомненно, имеет право как вручать орден, так и отзывать. Так что формально Макрон действительно вправе это сделать. Но фактически он тем самым умалит значение этого ордена и сделает все последующие награждения им менее значимыми, поскольку покажет, что этот орден не признание заслуг, а личный каприз президента», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что Макрон своим поведением и действиями показывает, что он всячески против ликвидации террористической организации Украины. «Более того, я теоретически не исключаю даже, что Макрон достаточно глуп, чтобы не понимать, что Украина именно террористическая организация», – рассуждает депутат.
Собеседник также усомнился в том, что глава Франции действительно «сидит на своем месте». В этом, к слову, сомневается также президент Турции Реджеп Эрдоган, который в конце января крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о специфических отношениях турецкого и французского лидеров.
«Кроме того, подобными словами Макрон позорит не только себя, но и всю Францию. И, естественно, я не могу одобрить такое его поведение. Резюмирую, Макрон может умалить значение ордена в целом и доказать, что не разбирается в том, что происходит в мире», – заключил Вассерман.
Днем ранее Макрон поделился у себя в социальных сетях, что наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского за мужество и преданность.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие звания и ордена есть у Путина, а также объяснила, почему президент принял китайский орден Дружбы.