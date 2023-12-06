Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе переговоров с саудовским кронпринцем в Эр-Рияде российский лидер сказал, что следующая встреча должна пройти в Москве, передает ТАСС.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ответил согласием. «Несомненно, приеду», – заверил он.

Путин добавил, что ранее планировался визит саудовского кронпринца в Россию, но «обстоятельства внесли коррективы в эти планы».

В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

