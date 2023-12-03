ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 300 военных

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении до 300 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и установку «Гвоздика».

В Минобороны добавили, что на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

Как указали в пресс-службе, на Купянском направлении российская армия уничтожила склад боеприпасов 113-й украинской бригады территориальной обороны в районе Липцов Харьковской области, а ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки ДНР, а потери Киева составили до 250 военнослужащих и два автомобиля.

В сообщении говорится, что на Запорожском направлении Россия отразила атаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, а ВСУ потеряли до 20 военных и два автомобиля.

В ведомстве заявили, что на Херсонском направлении ВС России поразили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Кроме того, в Минобороны добавили, что российские войска поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живую силу и технику в 107 районах.

В ведомстве уточнили, что средствами ПВО российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников в районах Подкуйчанска ЛНР, Славного, Белогоровки ДНР, Песчановки и Виноградного Херсонской области и Вербового Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200 и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сожгли две БМП украинских военных в районе Вербового в Запорожской области.