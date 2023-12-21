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Носитель «Калибров» подлодка «Великие Луки» начала ходовые испытания
Балтфлот: Носитель «Калибров» подлодка «Великие Луки» начала ходовые испытания на Балтике
Построенная для Балтийского флота новейшая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Лада» «Великие Луки» вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота.
Согласно сообщению пресс-службы, испытания систем и оборудования экипаж подлодки «Великие Луки» проводит вместе со сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), передает ТАСС.
В сообщении указано в ходе этапа швартовных испытаний, что специалисты проверили большую часть навигационной системы корабля, общекорабельные системы, комплекс связи, системы управления, гидроакустический комплекс, комплексы торпедно-ракетного вооружения.
Напомним, 23 декабря 2022 года подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге.