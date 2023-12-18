Россияне рассказали, как будут накрывать стол на Новый год

Исследование: 73% россиян собираются накрывать праздничный стол на Новый год

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно исследованию, 11% россиян не планируют устраивать на Новый год торжества, 2% не отмечают праздник, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и «ВинЛаб».

При этом 55% респондентов заявили, что не станут заказывать продукты или готовую еду для стола, они планируют сами сходить в магазин и приготовить свои блюда. 14% опрошенных намерены поесть у родителей, 12% – у друзей, 11% закажут продукты и приготовят их. 7% заявили, что закажут полностью готовый ужин. 1% опрошенных сообщил, что отметит праздник ужином в ресторане.

Большинство граждан полагают, что на столе на Новый год должны быть оливье (72%), горячие блюда, такие как мясо, курица или рыба (67%), мандарины и ананасы (62%).

56% опрошенных собираются поставить на стол деликатесы и алкоголь, в том числе сыр и колбасы. По 40% опрошенных сообщили, что на празднике должны быть красная икра и овощи, а 16% всегда на Новый год ставят торт и другие сладости.

В новогоднюю ночь употреблять алкоголь собираются 50% опрошенных, остальные намереваются пить сок (18%), чай и кофе (11%), газировку (10%) или воду (4%). 7% планируют смешивать напитки.

Порядка 35% опрошенных не планируют ограничивать себя в употреблении, они собираются есть и пить столько, сколько захотят. Ограничивать себя в алкоголе собираются 20% опрошенных, еще 10% постараются не есть много основных блюд и закусок, а 5% откажутся от десерта.

Из тех, кто собирается употреблять алкоголь, 30% намерены пить игристое вино (шампанское, креман, ламбруско, просекко), водку планируют пить 19%, коньяк и арманьяк – 14%. 11% намерены пить виски, столько же – красное вино. Пиво планируют пить 9%.