Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
Китай решил вернуть двух гигантских панд из Британии
МИД КНР: Переданные Британии две гигантские панды вернутся в Китай в декабре
Переданные Китаем в зоопарк в Великобритании две гигантские панды в 2011 году, вернутся на родину в декабре, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ван Вэньбинь заявил, что панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора, к их приезду уже все готово, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что Китай продолжит укрепление сотрудничества с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия.
Ранее Китай забрал всех панд из зоопарков США.
Между тем, в США увидели в этом политический умысел.