Губернатор Ульяновской области представил достижения региона на выставке «Россия»

«Ульяновская область традиционно является лидером авиационной отрасли. Предприятия этой сферы вносят существенный вклад как в экономику региона, так и всей страны. Ульяновская область участвует во многих ключевых проектах российского авиастроения, выполняя задачи стратегического значения, поставленные президентом России Владимиром Путиным», – отметил Русских.

Крупнейшим авиационным заводом в Ульяновской области является филиал ПАО «Ил»-Авиастар, специализирующийся на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, а также на сервисном обслуживании самолетов Ан-124 «Руслан». На предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. «Авиастар» участвует и в производстве новых ближнемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и Ил-114–300, а также легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Ульяновской области в рамках достижения технологического суверенитета России ведутся уникальные разработки. Один из таких проектов – разработка и производство лопастей из отечественных материалов для ветроэнергетических установок. Производить лопасти на территории Ульяновской области будет композитный дивизион «Росатома», отметил глава региона.

Кроме того, в рамках выставки руководством Ульяновской области было подписано несколько документов. Среди них – соглашение с «Промсвязьбанком» и филиал ПАО «Ил»-Авиастар о строительстве в регионе многофункционального жилого комплекса для работников авиационной отрасли. Также подписано соглашение с АО «Илюшин Финанс Ко.» о намерении создать в регионе Центр развития и поддержки авиационного лизинга. Между федеральным Фондом развития промышленности и Димитровградским автоагрегатным заводом был заключен договор целевого займа, что, отметил Алексей Русских, позволит запустить производство основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей.

Регион также заключил соглашение с группой «Соллерс» о реализации проекта по производству компонентов систем безопасности. Важным событием стало и соглашение с республикой Марий Эл в рамках организации работы нового торгово-логистического проекта «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив», инициированного Ульяновской областью.

Гостям выставки в ходе культурной части Дня Ульяновской области рассказали о знаменитых уроженцах региона, основных туристических объектах и его достопримечательностях. Посетители выставки-форума «Россия» узнали об уникальном геопарке «Ундория», где возводится новое здание палеонтологического музея. Музей «Симбирцит» провел в рамках выставки мастер-класс, в ходе которого гости стенда Ульяновской области ознакомились с эстетическими качествами добываемого в области самоцветного камня и могли выиграть сделанные из него сувениры.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

