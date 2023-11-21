Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан иноагентом) о признании незаконным решения Минюста о внесении его в реестр иностранных агентов.
Муратов просил суд исключить его из реестра. После отказа журналист решил обжаловать вердикт суда, передает «Интерфакс».
Позиция Минюста состоит в том, что Муратов был внесен в реестр иноагентов из-за распространения сообщений и материалов иностранных агентов, участия в создании их материалов, а также осуществления политической деятельности «в форме распространения мнения» о принимаемых органами власти решений и «в форме формирования общественно-политических взглядов».
Также Муратов, по мнению ведомства, давал интервью иностранным информационным структурам из недружественных России стран, в частности Украины, Великобритании и Латвии. Все это, указал представитель Минюста, подтверждает законность и обоснованность решения о внесении Муратова в список иноагентов.
Муратов в свою очередь заявил, что является патриотом России и не находится под иностранным влиянием.
Напомним, Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году.