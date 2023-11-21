Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
Офицера ВСУ за расстрел жителей Мариуполя приговорили к пожизненному сроку
Отдавшего приказ о расстреле мирных граждан в Мариуполе командира ВСУ приговорили к пожизненному сроку
Суд приговорил командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука к пожизненному лишению свободы за приказ о расстреле 37 мирных граждан в Мариуполе, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в городе Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, подчиненные ему военнослужащие Виталий Антонов, Денис Рашпля и Игорь Таран множественными прицельными выстрелами из автоматов Калашникова совершили убийство 21 мирного жителя и покушение на убийство 16 гражданских лиц, которым удалось выжить, укрывшись от обстрела в безопасном месте, говорится в Telegram-канале CК.
Свинарчук признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
Свинарчук полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и дал признательные показания. По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, следственные эксперименты, амбулаторно-психиатрические, генетические, баллистические и иные экспертизы. Допрошено более 40 свидетелей, в том числе военнослужащие ВСУ, которые находились на боевых позициях рядом с Тараном, Антоновым и Рашплей. Они подтвердили факты открытия огня указанными лицами по мирным жителям.
Приговором суда Свинарчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Тарану и Антонову также вынесены обвинительные приговоры.