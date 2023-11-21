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    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы
    Стало известно о смерти советского летчика-перебежчика Беленко в США
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    Посол Антонов назвал поставки оружия Украине «продлением агонии»
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    Украинцы забросали камнями фуры польских дальнобойщиков
    Эрдоган посоветовал Армении не «искать безопасность за тысячи километров»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    41 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    21 ноября 2023, 10:05

    Выяснилось, как доставляют мигрантов к финской границе

    «Фонтанка»: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

    Tекст: Ольга Никитина

    За последние дни более 400 беженцев преимущественно из арабских стран прибыли в Финляндию из России, свидетельствуют данные финских пограничных служб. При этом желающих повторить этот «бросок» – на два порядка больше, пишут российские СМИ.

    Тысячи людей состоят в специализированных чатах, где арабоговорящие молодые люди обсуждают возможность перебраться в Финляндию через российскую территорию. Еще больше тех, кто ищет информацию самостоятельно, пишет «Фонтанка».

    Издание указывает, что до границы беженцев «совершенно точно» доставляют на российских автомобилях, а после этого снабжают их велосипедами.

    Схема, которую советуют «бывалые», заключается в том, чтобы въехать в Финляндию и попросить убежища. «После суда вы получите отказ. Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ», – приводит издание один из советов. В течение года тем, кто въехал, советуют попытаться уладить свою ситуацию.

    При этом по итогам наблюдения у российско-финской границы, а также после изучения чатов, в котором сирийцы, йеменцы, иракцы, марокканцы обсуждали, как им лучше добраться до Финляндии и получить в этой стране убежище, газета пришла к выводу о том, что никакого координируемого центра системы доставки беженцев до финской границы не существует. При этом отмечается, что есть бизнес на обслуживании беженцев, причем «оборот у него немаленький».

    Так, один арабский юрист, консультирующий своих земляков в одном из чатов, заявил изданию, что не видит никаких признаков спланированной акции по переправке беженцев в Финляндию. По его словам, российскими властями были задержаны многие люди, их вернули с окраин Санкт-Петербурга, а тех, у кого российские визы были просрочены, арестовали.

    Термин, часто возникавший в арабоговорящих чатах, – «мухариб» – дословно переводится как «торговец людьми». Речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Издание связалось с одним из таких «специалистов». Оказалось, что сим-карту для связи он использовал польскую, ездил на автомобиле с номерами ЕС, по-русски и по-английски не говорил, а арабским пользовался через Google-переводчик. В ходе общения выяснилось, что сам он турок.

    В Кремле ранее отвергли обвинения властей Финляндии в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о решении Хельсинки полностью закрыть границы между Россией и Финляндией.

    20 ноября 2023, 19:33
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

    Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами

    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», поэтому украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России, заявил газете ВЗГЛЯД журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани, комментируя желание певицы Светланы Лободы выступать перед россиянами.

    Украинская певица Светлана Лобода, которая публично осудила СВО, заявила, что готова спеть для россиян, однако опасается приезжать в Россию из-за украинских законов. При этом она сообщила, что может выступить для людей из России на корпоративах в Казахстане.

    «Украинские звезды потеряли российский сегмент после таких заявлений и у нас, конечно, они уже не зарабатывают. Поэтому логично, что им нужны деньги. Тем более они понимают, что скоро будет конец Украины, Россия победит, поэтому и пытаются уже «переобуться в полете». Но я считаю, что человек, который не поддержал специальную военную операцию, – это предатель», – говорит Саглиани.

    Он напомнил, что украинские звезды были первыми, кто выступил против СВО и россиян. «Я помню, как Макс Барских оскорблял русских людей, матом унижал – нет таким прощения. Я считаю, что если предатель предал один раз, то предаст и второй», – считает собеседник.

    По его словам, абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово»,  так как сейчас на Украине разрушена экономика. И украинские звезды, полагает эксперт, стремятся вернуться в Россию, потому что понимают – здесь они могут заработать гораздо больше, ведь российская экономика сейчас развивается.

    «Вот поэтому многие стремятся вернуться. Стремятся сделать заявление, что они хотят давать концерты россиянам. Но прежде чем такие заявления делать, надо публично извиниться и признать, что они заблудились, а сейчас поняли свою ошибку», – считает Саглиани.

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    Напомним, после начала спецоперации Лобода уехала из России. А в декабре прошлого года Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за то, что она пишет сообщения на русском языке.

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    20 ноября 2023, 20:55
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР, заявил управляющий НБР Мугур Исэреску на симпозиуме «Золотой запас Румынии, эвакуированный в Москву, – задолженность старше века».

    Как указал Исэреску, данные проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне лидеров Европы, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна. По его словам, в зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему, передает ТАСС.

    Он добавил, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса. Кроме того, Исэреску уточнил, что одновременно НБР намерен оказывать помощь мероприятиям, которые будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте. Он уточнил, что помощь может быть связана с опытом их специалистов или с работой на английском языке.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Напомним, в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы. В мае 2019 года Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов.

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    20 ноября 2023, 17:31
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа

    Гендиректор АвтоВАЗа Соколов рассказал о блокировке платежей компании зарубежными банками

    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Борис Инсаров

    Иностранные банки, в том числе из дружественных России стран, стали блокировать платежи АвтоВАЗа после его включения в санкционный список США в сентябре этого года, заявил гендиректор автомобилестроительной компании Максим Соколов.

    Выступая в Совфеде в понедельник, Соколов рассказал, что после включения компании в стоп-лист американского Минфина последовали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», передает «Интерфакс».

    По словам президента АвтоВАЗа, исходящие платежи компании отказываются проводить не только западные банки, но и организации из дружественных стран. Как уточнил Соколов, причина тому – опасения банков насчет вторичных санкций со стороны США.

    Напомним, США ввели санкции в отношении АвтоВАЗа в середине сентября этого года. Тогда же под ограничения попали «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн» и «Союз», а также «Москвич».

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    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    20 ноября 2023, 17:07
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы

    Продюсер Пригожин: Если артисты ведут себя особенно, то должны за это отвечать

    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Артисты, которые ведут себя по-особенному, должны за это отвечать. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя объявление украинской певицы Джамалы в розыск.

    Продюсер, отвечая на вопрос, давно ли он слышал о Джамале, ответил, что в последнее время «вообще ничего не слышал» о ней. По его словам, певица была на «Новой волне» в 2009 году, когда Валерия была в жюри, пишут «Известия».

    Кроме того, Пригожин добавил, что наблюдал за Джамалой, когда она выиграла «Евровидение» «с непонятной песней». «Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она – вообще не знаю», – подчеркнул он.

    В понедельник МВД России объявило в розыск украинскую победительницу «Евровидения» Джамалу. Напомним, в 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

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    20 ноября 2023, 13:05
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией

    Песков: Россия не может повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией оставшихся КПП на границе

    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия вряд ли может повлиять на планы Финляндии полностью закрыть оставшиеся КПП на границе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что между Россией и Финляндией сейчас «как такового диалога нет». При этом он подчеркнул, что произошло это не по вине Москвы, поскольку не российская сторона была инициатором сворачивания диалога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией.

    Москва пообещала не оставить без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

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    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

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    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    20 ноября 2023, 18:02
    ОКР: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Президент ОКР Поздняков: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют права запретить России проводить Игры дружбы, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    По его мнению, ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить России эти соревнования. Поздняков, отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, отметил, что он «уже ничего не боится», передает РИА «Новости».

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. В WADA сочли антидопинговую систему России неподходящей для Игр дружбы. В пятницу президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что участники российских Игр дружбы «могут столкнуться с последствиями».

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    20 ноября 2023, 21:12
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали троих иностранцев
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники МВД задержали троих иностранцев, они подозреваются в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что в Ставропольском крае задержаны трое граждан республик Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. Они доставлены в Астрахань, передает ТАСС.

    По словам Волк, в УМВД России по Астраханской области из медучреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

    Ранее СМИ сообщили, что в Астрахани около 20 человек попали в больницу с отравлением метадоном (сильнодействующий наркотик из группы опиоидов). Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

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    20 ноября 2023, 19:47
    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post

    Сенатор Долгов: Статья Байдена для WP – это попытка выбить деньги у Конгресса на бездонную Украину

    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Зря президент США Джо Байден строит планы на продолжение американского лидерства в мире: все меньше государств поддерживают демократию «по-вашингтонски», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя авторскую статью главы Белого дома для издания The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС».

    «У меня после прочтения текста в WP возник вопрос, читал ли Байден «свою» статью. Я думаю, вряд ли. Но ему следовало бы с ней ознакомиться. А то мало ли, спросят что-то на публичных выступлениях или дебатах, а он даже не сможет ответить», – сыронизировал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Очевидно, что статью написал какой-то более-менее подготовленный член команды Байдена, чтобы выбить деньги у Конгресса для Израиля и бездонной бочки – Украины. Однако президенту США и его сторонникам надо вспомнить и понять, что американское представление о демократии поддерживает все меньшее количество стран. Даже на Западе далеко не всем нравится агрессивное насаждение принципов Вашингтона. И этот вектор на развенчание проамериканских мифов будет продолжаться», – напомнил он.

    «В статье Байден также заявляет о курсе Вашингтона на дальнейшую поддержку собственного лидерства в мире. Но мы видим, к чему уже привело это «лидерство»: США были главным спонсором вооруженного переворота и слома Украины, а на Ближнем Востоке американцы делают все, чтобы поставить окончательный крест на перспективах создания Палестинского государства. И это я не говорю об их вмешательстве в дела других стран Европы, Азии, Ближнего Востока», – указал спикер.

    «Что же касается лидерства самого Байдена в Америке, то социология показывает – его рейтинги, мягко говоря, не на высоте. Кстати, про указанный Байденом «вызов» США со стороны президента России Владимира Путина – популярность нашего лидера во многих странах мира, не говоря уже про Россию, куда выше рейтинга Байдена», – подчеркнул парламентарий.

    «Также обращает на себя внимание желание главы Белого дома выстроить экономический коридор, который соединит Индию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кажется, Вашингтону стоило бы сначала спросить эти суверенные государства, хотят ли они попасть в этот котел», – добавил Долгов.

    Ранее издание The Washington Post опубликовало авторскую статью президента США Джо Байдена под названием: «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В тексте, в частности, говорится, что «Путин и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты демократию в соседних странах, разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком». «Америка не может позволить этому случиться – в интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», – указывается в статье.


    «Соединенные Штаты являются важной нацией. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет продолжать быть им», – подчеркивает глава Белого дома.

    «Наши обязательства перед Украиной – это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты. Наши союзники в Азии также поддерживают нас», – говорится в статье Байдена. Американский лидер также заявил о поддержке израильского народа, защищающего себя от ХАМАС, в то же время указав, что «палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего без ХАМАС».

    Согласно последним данным, рейтинг одобрения Байдена снизился в США до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает NBC News. Согласно опросу, глава Белого дома впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС. Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов.

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    20 ноября 2023, 14:10
    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

    Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО

    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    У главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша не так много шансов занять пост генсека НАТО. А вот у премьер-министра Эстонии Каи Каллас они есть, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генсеком НАТО.

    «Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

    «Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем не зависящий от США», – резюмировал собеседник.

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.

    Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

    «Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша. Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в оборонные расходы».

    Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.

    Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

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