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Пентагон подтвердил уничтожение турецкого дрона истребителем США над Сирией
Пресс-секретарь Пентагона Райдер подтвердил уничтожение турецкого беспилотника истребителем F-16 ВВС США над Сирией
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.
Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил США, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.
По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей ВС США не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.
Ранее стало известно, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований на севере сирийской провинции Хасеке, был сбит ракетой над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре.