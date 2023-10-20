Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов Сенкаку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория, передает РИА «Новости». Отмечается, что на определенном отрезке времени и на картах от Google эти острова носили китайское название.

Как сказал генеральный секретарь правительства Японии, в настоящее время на гугл-картах отображается только японское название островов Сенкаку. Он добавил, что как бы там ни было, острова Сенкаку и исторически, и с точки зрения международного права являются территорией Японии, в связи с этим как таковой территориальной проблемы вокруг островов Сенкаку не существует. Мацуно, что Япония постарается, чтобы информация об островах Сенкаку была передана правильно внутри страны и за ее пределами.

Ранее в сентябре Пекин не принял территориальные притязания Токио и протест из-за карты, на которой архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку) изображен включенным в состав территории Китая.