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Обнародованы первые результаты выборов президента Чехии
На выборах президента Чехии вышел в лидеры Петр Павел
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Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9% голосов, об этом свидетельствуют данные после подсчета голосов 1% участков.
По данным Чешского статуправления после подсчета голосов 1% участков на выборах президента, пока лидирует генерал армии в запасе Петр Павел, он набрал 53,9% голосов. Второй – экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, Бабиш и Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии.
Ходаковский раскрыл подробности боя в окрестностях Угледара
Комбриг Ходаковский рассказал о тяжелых боях в дачных поселках под Угледаром
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У дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон, заявил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.
В первый день наступления ВС России «вгрызлись» в поселок достаточно глубоко, выбить ВСУ оттуда не удалось, и украинские военные сделали все, чтобы заблокировать наступление, написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
По словам Ходаковского, это предместье Угледара стало «Куликовым полем в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».
Он сообщил, что в пятницу ВСУ пытались тремя группами взять опорный пункт в подвале одной «зажиточной дачи, хозяева которой подошли к постройке основательно, сами не понимая, что создают фортификационное сооружение».
«Противник быстро сообразил, что наши на две стороны слепы, и поспешили подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают, и запрашивали огонь на себя. Благо, что сохранялась возможность связи, и мы понимали, в каком положении оказалась блокированная группа», – рассказал командир «Востока».
«В ответ на запрос артиллеристы ударили по периметру, и противнику пришлось не сладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», – написал Ходаковский.
Ранее в ДНР заявили, что российским военным удалось закрепиться возле дачных поселков на окраине Угледара, территорию почти зачистили.
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Военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе
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Уроженец Луганска Сергей, переехавший во Францию в 10 лет и служивший в Иностранном легионе, отправился добровольцем в Донбасс. Он рассказал о причинах своего поступка.
Во Францию Сергей переехал, когда его мать вышла замуж за француза. Он окончил военное училище и поступил на службу во Французский иностранный легион в элитный Марокканский полк. Интервью с военным в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Марина Ким.
В 2014 году Сергей, узнав, что в Донбассе начались боевые действия, решил отправиться на родину и вступил в ряды добровольцев. Следующие три года Сергей учился в бизнес-школе во Франции, а затем вновь участвовал в боевых действиях.
«Мне больше по душе здесь (в Донбассе). Где бы я ни находился, меня всегда приводит обратно сюда: в Россию, в Донецк. Я не считаю западные ценности моими», – сказал он.
«Я думаю, сейчас идет борьба между Западом и Россией. Все зависит от ресурсов, которые они вкладывают в эту войну. И, я думаю, надо ожидать того, что в Европе начнутся большие проблемы в плане энергетики, индустрии», – отметил доброволец.
Ранее участвующий в боях со стороны Украины и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался, что ему не оказали помощь после ранения.
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Уехавшая в Латвию Хаматова появится на российских экранах в фильме о войне
Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»
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Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.
Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.
«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.
Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.
Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
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Орбан назвал Украину «ничейной землей»
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».
Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».
Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.
В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с армией России
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Корейская Народно-Демократическая Республика всегда будет «в одном окопе» с армией России и с российским народом, заявила заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.
КНДР всегда будет стоять «в одном окопе вместе с армией и народом России», поскольку они встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны, заявила Ким Е Чжон, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.
По ее словам, планы американской стороны о передаче танков Abrams Киеву – это «гнусный шаг». Она выразила уверенность, что любые вооружения Запада «дотла сгорят и превратятся в металлолом» перед боевым духом и мощью «героической армии и народа России».
Ким Е Чжон подчеркнула, что Соединенные Штаты, накачивая киевские власти вооружениями, стимулируют нестабильность в мире.
В начале января Москва заявляла, что в корейском урегулировании возвращение «дипломатии саммитов» образца 2018–2019 годов, когда КНДР совершала безответные жесты доброй воли, уже невозможно.
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Послу Латвии в РФ дали две недели, чтобы покинуть страну
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Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.
В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.
Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.
«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.
Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.
Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.
МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.
Стали известны подробности инцидента с двумя разбившимися истребителями в Индии
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Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил канал News 18 со ссылкой на источник.
«Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе», – сообщил собеседник телеканала, передает РИА «Новости».
Один из пилотов самолета погиб, его позже обнаружили мертвым. Источник сообщил, что два пилота обнаружены живыми. Они получили серьезные травмы и по воздуху доставлены в госпиталь.
Отмечается, что после инцидента министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
Один пилот разбился в округе Морена в штате Мадхья-Прадеш, другой, как полагают, упал в 100 км от этого места в штате Раджастхан.
Напомним, два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения.
Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову
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Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.
В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».
«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить... те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
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В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
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Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
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Бразилия отказалась передавать Германии снаряды для танков
СМИ: Бразилия отказала Германии в поставке снарядов к танкам Leopard
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков, чтобы «не провоцировать россиян», сообщили СМИ.
Газета Folha de S.Paulo пишет, что Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии, передает РИА «Новости».
Со ссылкой на источники в министерстве обороны и политических кругах газета пишет, что решение отказать Берлину было принято неделю назад на встрече президента Лулы да Силвы с министром обороны.
Собеседники издания сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard-1 стоимостью около 4,9 млн долларов США.
По данным издания, «Лула отказался, аргументируя это тем, что не стоит провоцировать русских». Как пишет газета, Бразилия, несмотря на то, что она осудила в ООН спецоперацию РФ на Украине, «сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России».
Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard-1 и сама производит для них снаряды калибром 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard-1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard-2 (120 мм), может указывать на планы Берлина передать Украине и этот тип вооружений.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard-2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard-2 типа A6 из запасов бундесвера.
Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 до конца марта.
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Экс-министр Польши Сикорский объяснил, что довело Украину до «плачевного состояния»
Экс-министр Польши Сикорский заявил, что Украина дошла до «плачевного состояния» из-за коррупции и мании величия
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Украина в данным момент пребывает в плачевном состоянии из-за растущей коррупции и мании величия, заявил в интервью Krytyka Polityczna экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, украинские элиты тянули и теряли время, пытаясь скрыть свою коррумпированность и манию величия за сказкой о крупной игре с США, Россией, Европой и Китаем, передает РИА «Новости».
Также Сикорский подчеркнул, что в 1991 году Украина была более развитой страной, чем Польша. Кроме того, «Киеву досталась территория» с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, с самыми плодородными землями в мире и без долгов. Однако ко времени начала спецоперации в 2022 году ВВП Украины уже был в четыре раза меньше, чем у Польши.
Политик заметил, что простым жителям постсоветской республики в данный момент приходится дорого расплачиваться за действия киевского режима.
Публицист Мэттью Пэррис в статье издания Spectator заявлял, что Украина после завершения военных действий останется коррумпированной и бедной страной.
Байден не исключил военного решения отношений с Ираном
Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.
Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.
По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили способными сбивать ракеты HIMARS комплексами
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ»
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Российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине будет усилена в ближайшее время новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник.
Уточняется, что комплексы работают на большей дальности, способны поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации источника, планируется опробовать в зоне спецоперации комплекс «Панцирь-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».
Новый «Панцирь-СМ» теперь имеет новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Кроме того, комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Видимость комплекса теперь будет составлять 75 км, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 км.
Кроме того, новый «Панцирь-СМ» имеет вариант на колесной базе и вариант для сухопутных войск на гусеничном шасси.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
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Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции
Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.
Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.