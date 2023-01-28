Обнародованы первые результаты выборов президента Чехии

Ходаковский раскрыл подробности боя в окрестностях Угледара

Комбриг Ходаковский рассказал о тяжелых боях в дачных поселках под Угледаром

У дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон, заявил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.

В первый день наступления ВС России «вгрызлись» в поселок достаточно глубоко, выбить ВСУ оттуда не удалось, и украинские военные сделали все, чтобы заблокировать наступление, написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам Ходаковского, это предместье Угледара стало «Куликовым полем в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».

Он сообщил, что в пятницу ВСУ пытались тремя группами взять опорный пункт в подвале одной «зажиточной дачи, хозяева которой подошли к постройке основательно, сами не понимая, что создают фортификационное сооружение».

«Противник быстро сообразил, что наши на две стороны слепы, и поспешили подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают, и запрашивали огонь на себя. Благо, что сохранялась возможность связи, и мы понимали, в каком положении оказалась блокированная группа», – рассказал командир «Востока».

«В ответ на запрос артиллеристы ударили по периметру, и противнику пришлось не сладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», – написал Ходаковский.

Ранее в ДНР заявили, что российским военным удалось закрепиться возле дачных поселков на окраине Угледара, территорию почти зачистили.

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