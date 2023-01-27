Эксперты назвали злоупотребления со стороны иностранных ИТ-компаний

Западные ИТ-гиганты без проблем анализируют поведение пользователей в Сети, чтобы создать его цифровой портрет, на основе этих данных они могут влиять на человека, заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП, замглавы регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Сабитов отметил, что на основе полученных данных ИТ-гиганты втягивают пользователя в противоправные и деструктивные группы в соцсетях. По словам эксперта, особенно это касается молодежи, которую втягивают в группы с экстремистским и другим негативным контентом.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) Вадим Виноградов отметил, что сегодня практически любые ИТ-компании собирают о нас те или иные данные. Изначальная идея состоит в том, что таким образом они позволяют пользоваться услугами бесплатно в обмен на показ рекламы.

Огромный массив собранных данных уже давно не используется исключительно в рекламных целях. «Много вопросов вызывают и сами механизмы рекомендаций. Сегодня они непрозрачны и непубличны. Это, по сути, оставляет ИТ-гигантам пространство не только для манипуляции, но и для слежки за пользователями», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению экспертов, на фоне этого возникает важная задача начать контролировать рекомендательные алгоритмы интернет-платформ. И такая работа уже активно ведется и законопроект о регулировании рекомендательных сервисов находится в активной доработке. Однако есть риск, что иностранные компании смогут обходить его требования, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Именно поэтому законопроект до сих пор не внесен. Мы понимаем, что появление ограничителей в рекомендательных алгоритмах создаст ситуацию неравной конкуренции российских сервисов и зарубежных. Иностранцы действительно сегодня в существующей геополитической ситуации могут позволить себе не выполнять требования закона, а нашим игрокам придется определенный ресурс, конечно, тратить», – пояснил Горелкин.

С ним согласился и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, отметив, что вопрос регулирования рекомендательных алгоритмов нуждается в особой осторожности.

В свою очередь доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник Института права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ Наталия Ковалева сказала, что проблему с рекомендательными алгоритмами пытаются решить не только в России.

Говоря о персональных данных, также важна их защита. Возникают вопросы к тому, как западные ИТ-гиганты работают с такой информацией. По словам председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Артема Кирьянова, у нас в стране есть огромное количество судебных разбирательств, которые связаны с локализацией хранения данных.

«Все это говорит о том, что сегодня мы какие-то механизмы имеем, но какие-то механизмы надо настраивать. И существует поручение президента Российской Федерации до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов, в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот», – сказал Кирьянов.

В свою очередь директор департамента по работе с государственными структурами InfoWatch Светлана Леонова призвала ужесточить законодательство по защите персональных данных.