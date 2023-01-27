|
|
В Швейцарии посчитали незаконным перевод российских активов на Украину
МИД Швейцарии: Законных оснований для перевода на Украину российских активов нет
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину замороженных российских активов, заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ.
Лэ заявила, что ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение вопроса передачи российских активов Украине. По ее словам, Швейцария не имеет законных оснований для перевода российских денег Киеву, потому что уважает права человека, и право на собственность является одним из них, передает РИА «Новости».
Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Между тем пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
Министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармела заявил, что передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы право на собственность.
Берлин пояснил заявление Бербок о «войне с Россией»
|
|
В МИД Германии прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок, заявившей, что Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России, пишет немецкая Bild.
МИД ФРГ ответил на просьбу газеты Bild прокомментировать слова Бербок о том, что Россия «ведет войну против Украины, европейского миропорядка и международного права», и поэтому Бербок подчеркнула, что «Европа должна сообща противостоять этой войне».
В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, не делает Германию стороной конфликта, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
«Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой», – указала газета Bild.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
|
|
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон осадил оскорбившую россиян украинскую журналистку
Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ
Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку с Украины, которая сравнила россиян с нацистами.
По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».
В свете новостей о решении властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.
ВС РФ сорвали перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в зону боевых действий на Украине
Минобороны: Высокоточными ударами сорваны перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в районы боевых действий на Украине
Вооруженными силами России 26 января был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической системы, которые обеспечивали функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цели массированного удара были достигнуты. Назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удалось сорвать перевозки вооружений и боеприпасов, том числе поставляемых странами НАТО, в районы боевых действий. Нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению техники ВСУ, сообщил Конашенков.
Эксперты допустили расширение зоны СВО
Политолог Григорьев: Россия освободит все исконно русские земли, занятые украинскими националистами
|
|
Задача России – это защита русских граждан, проживающих на наших исторических землях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя слова президента Владимира Путина о защите людей, проживающих на российских исторических территориях.
«Для меня нет сомнений в том, что для решения задач по денацификации Украины, о которых президент объявил в начале СВО, необходимо освобождать исконно русские территории, занятые украинскими националистами», – считает член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
«Офис Зеленского, на фоне нашего продвижения и успехов в СВО, будет пытаться нанести еще больший ущерб русским людям. Нет сомнений в том, что украинская власть до последнего будет вести обстрелы, уничтожая мирное население. Кроме того, в офисе Зеленского даже не скрывают своего желания наносить удары по Крыму, Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам», – отметил он.
«Что же касается Украины, то ее образование носит характер неудавшегося государства. Большая часть территорий, которые по решению Владимира Ленина вошли в состав Украинской ССР, являются исконно русскими. Кроме того, к украинской государственности есть большие вопросы по части ее легитимности», – рассуждает собеседник.
«Поэтому то, о чем говорил наш президент на встрече со студентами, более чем актуально и справедливо», – подчеркнул Григорьев.
В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что «сегодня СВО в том или ином варианте ведется на всей территории Украины, а если быть точнее – на территориях исторической России». «Мы защищаем русское население, которое оказалось под гнетом украинских националистов. Донецкая народная республика, правопреемница Донецко-Криворожской республики, и еще три региона уже вернулись в состав России», – добавил он.
«Кроме того, я надеюсь, что мы освободим Одессу и другие города. Напомню, что Владимир Путин, начиная СВО, отдельно подчеркнул: мы найдем и покараем всех, кто устраивал зверства в Одессе», – заключил Корнилов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского студенчества напомнил, что цель нашей СВО «прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Это заявление, по мнению экспертов, может указывать на расширение географии СВО в будущем.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, какие ошибки были допущены в ходе образования СССР и как современная Россия их устраняет. Историк Владимир Шаповалов отметил, что, по сути, из-за действий большевиков значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства.
Он напомнил, что в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. По его словам, это усугубилось тем, что в 1991 году Союз был разделен именно по административным границам и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
|
|
Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
|
|
США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
Глава МИД РФ Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
|
|
Страны Евросоюза должны определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. Лавров призвал страны ЕС определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, отметив, что Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, передает ТАСС.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев срочно «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились Соединенные Штаты. Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз. Дипломат подчеркнула, что США втягивают Европу в большую войну, поскольку у Вашингтона не осталось других средств для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.
Украинскую телеведущую Ефросинину поместили в список террористов в России
Ведущая украинских телеканалов Мария Ефросинина попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в ведомстве.
В перечне террористов на сайте Росфинмониторинга появилась запись о журналистке: «Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР».
Также карточка Ефросининой появилась и в базе розыска МВД России, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».
Ефросинина – украинская телеведущая, у нее есть канал на YouTube (638 тыс. подписчиков).
В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону
|
|
В ООН надеются на установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом, но новые поставки вооружения Киеву не являются шагом в этом направлении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Журналист спросил Дюжарикка, с чем бы он хотел обратиться к сторонам конфликта для того, чтобы избежать худшего сценария, сообщает РИА «Новости».
На что тот ответил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий. «Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву) будут поступать новые вооружения», – сказал Дюжаррик.
«Чего мы хотели бы видеть – так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», – добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
Власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams.
К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте
Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин анонсировал «хорошие новости» из Угледара. По его словам, окружение и последующее освобождение этого города обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте. В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, может стать новым, очень важным для нас успехом, передает РИА «Новости».
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД