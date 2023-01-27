Захарова: Шольц отказался от суверенитета ФРГ поставками танков на Украину

Эксперты допустили расширение зоны СВО

Политолог Григорьев: Россия освободит все исконно русские земли, занятые украинскими националистами

Задача России – это защита русских граждан, проживающих на наших исторических землях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя слова президента Владимира Путина о защите людей, проживающих на российских исторических территориях.

«Для меня нет сомнений в том, что для решения задач по денацификации Украины, о которых президент объявил в начале СВО, необходимо освобождать исконно русские территории, занятые украинскими националистами», – считает член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

«Офис Зеленского, на фоне нашего продвижения и успехов в СВО, будет пытаться нанести еще больший ущерб русским людям. Нет сомнений в том, что украинская власть до последнего будет вести обстрелы, уничтожая мирное население. Кроме того, в офисе Зеленского даже не скрывают своего желания наносить удары по Крыму, Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам», – отметил он.

«Что же касается Украины, то ее образование носит характер неудавшегося государства. Большая часть территорий, которые по решению Владимира Ленина вошли в состав Украинской ССР, являются исконно русскими. Кроме того, к украинской государственности есть большие вопросы по части ее легитимности», – рассуждает собеседник.

«Поэтому то, о чем говорил наш президент на встрече со студентами, более чем актуально и справедливо», – подчеркнул Григорьев.

В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что «сегодня СВО в том или ином варианте ведется на всей территории Украины, а если быть точнее – на территориях исторической России». «Мы защищаем русское население, которое оказалось под гнетом украинских националистов. Донецкая народная республика, правопреемница Донецко-Криворожской республики, и еще три региона уже вернулись в состав России», – добавил он.

«Кроме того, я надеюсь, что мы освободим Одессу и другие города. Напомню, что Владимир Путин, начиная СВО, отдельно подчеркнул: мы найдем и покараем всех, кто устраивал зверства в Одессе», – заключил Корнилов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского студенчества напомнил, что цель нашей СВО «прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Это заявление, по мнению экспертов, может указывать на расширение географии СВО в будущем.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, какие ошибки были допущены в ходе образования СССР и как современная Россия их устраняет. Историк Владимир Шаповалов отметил, что, по сути, из-за действий большевиков значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства.

Он напомнил, что в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. По его словам, это усугубилось тем, что в 1991 году Союз был разделен именно по административным границам и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру.

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