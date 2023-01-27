В России начали испытывать экзоскелет «Аватар» для управления роботами

В России начали испытывать экзоскелет «Аватар» для дистанционного управления роботами

Созданный для дистанционного управления промышленными роботами экзосистемы «Аватар» начали испытывать в Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис, сообщили в пресс-службе вуза.

Автор проекта и лаборант Центра компетенций НТИ на базе Университета Иннополис Руслан Даминдаров рассказал, что в данный момент экзоскелет может управлять посредством движений присоединенной к нему «роборуки». На данном этапе с помощью экзоскелета манипулятором можно перемещать разные объекты до размеров спичечного коробка, передает «Газета.Ru».

При этом отмечается, что система робота оснащена оператором, который почувствует, если робот столкнется с каким-то предметом или другим человеком.

Для связи между экзоскелетом и роботом сейчас используется Wi-Fi. Ученые отмечают, что в дальнейшем станет возможным использовать любой тип связи, что потенциально позволяет использовать экзоскелет на любом удалении от робота.

Даминдаров подчеркнул, что будет работать над повышением надежности «Аватара» для возможности начать пилотные испытания в полевых условиях. Так, «Аватар» позволит людям управлять роботами, расположенными на опасных объектах без вреда для здоровья.

«Наш проект разработан для решения динамических задач, под выполнение которых робота запрограммировать невозможно. Например, для разбора завалов или манипуляций с радиоактивными элементами», – пояснил автор проекта.