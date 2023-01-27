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Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open
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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open запретить отцу сербского теннисиста Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира.
По его словам, поведение Джоковича-старшего является позором для Australian Open, против него должны быть введены санкции, а его сын должен высказать свое мнение об инциденте, передает РИА «Новости».
Ранее Федерация тенниса Австралии предупредила серба Новака Джоковича и его отца Срджана, мужчина на Открытом чемпионате Австралии появился рядом с болельщиком в футболке с буквой Z и держащим в руках российский триколор.
Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию
Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».
Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.
Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.
Никита Кукушкин – актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод».
Билл Гейтс назвал причину несчастья народа Украины
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире.
«Украинское правительство – одно из худших в мире... Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», – приводятся слова Гейтса в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Ранее Гейтс заявлял, что поставки оружия Украине серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это, в свою очередь, сказалось на помощи странам Африки.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
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Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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ВОЗ: Индийский сироп от кашля убил более 300 человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» убил более 300 человек в трех странах, большая часть жертв препарата – дети до 5 лет.
Из доклада ВОЗ следует, что «за последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран – Узбекистане, Индонезии и Гамбии», сообщается в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».
Ранее ВОЗ попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить». В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе
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«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.
В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем.
«Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение.
Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты.
«Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист.
В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.
В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.
Назван убыток Mastercard из-за приостановки работы в России
Приостановка работы на российской территории принесла платежной системе Mastercard убытки на десятки миллионов долларов, об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Прямой убыток составил 30 млн долларов, он напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой работы в России, сообщили в Mastercard, передает РИА «Новости».
При этом общие убытки компании составили 67 млн долларов, в основном они связаны с дополнительными расходами на персонал, но компания заработала 37 млн долларов из-за меньших выплат российским клиентам. Потому убыток без налогов составил 30 млн долларов.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
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