Британку шокировала беженка с Украины

Взгляд
27 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...

Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
    Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим Трамп заявил о возможности урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
    Ростех начал разрабатывать способные атаковать «роем» дроны Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей F-16 В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
    Танкисты ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области МИД оценил требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ Япония запретила экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

    Главная тема


    Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

    госдеп сша


    Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания

    заявление Бербок


    Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине

    «неизбежность утраты»


    В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО

    Видео

    азартная игра


    Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

    необъявленная война


    Германия призналась в войне Европы против России

    спецоперация на украине


    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    «регулярное вредительство»


    Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

    поставки дизеля


    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

    паневропейская идентичность


    Дмитрий Винник: Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    вождь и племя


    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Британку шокировала беженка с Украины

    Жительница Бирмингема пожаловалась на шок из-за реакции украинки на местных жителей

    27 января 2023, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жительница английского Бирмингема заявила, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям.

    Женщина по имени Андреа, разместившая у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины», рассказала, что живет в районе, где много представителей разных национальностей, культурные различия которых она не замечала, но после заселения украинка заявила, что «в этом районе слишком много мусульман», передает РИА «Новости».

    Андреа рассказала, что была шокирована тем, что украинка не способна принять разные культуры, религии и разный цвет кожи людей, кроме того, недовольство гостьи вызвало то, что в школе, куда она отправила учиться ребенка, большинство были темнокожими и азиатами. В итоге Андреа предложила украинке искать новый дом и разорвала контракт.

    С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.

    Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию
    		    26 января 2023, 19:29
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.

    По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».

    Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.

    Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.

    Никита Кукушкин –  актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод». 

     

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    Билл Гейтс назвал причину несчастья народа Украины
    		    26 января 2023, 17:54
    Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире.

    «Украинское правительство – одно из худших в мире... Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», – приводятся слова Гейтса в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

     

    Ранее Гейтс заявлял, что поставки оружия Украине серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это, в свою очередь, сказалось на помощи странам Африки.

    Коментарии (54)
    Медведчук: Украины не существует
    Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
    		    26 января 2023, 10:37
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».

    Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.

    По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.

    Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.

    Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.

    Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».

    Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.

    Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.

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    Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
    Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
    		    26 января 2023, 21:57
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».

    Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.

    Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.

    Коментарии (18)
    Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
    		    26 января 2023, 14:45
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.

    Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.

    Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу. 

    Коментарии (11)
    Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
    Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
    		   26 января 2023, 11:03
    Фото: Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.

    По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.

    Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.

    Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.

    Коментарии (25)
    Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
    		    26 января 2023, 17:05
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

    Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.

    Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.

    Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.

    В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.

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    В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
    Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
    		    26 января 2023, 12:02
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.

    «В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.

    Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.

    В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».

    «Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.

    Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.

    Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.

    После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.

    В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.

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    ВОЗ: Индийский сироп от кашля убил более 300 человек
    		    26 января 2023, 19:12
    Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look
    Текст: Ольга Иванова

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» убил более 300 человек в трех странах, большая часть жертв препарата – дети до 5 лет.

    Из доклада ВОЗ следует, что «за последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран – Узбекистане, Индонезии и Гамбии», сообщается в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».

    Ранее ВОЗ попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.

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    Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
    Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
    		    27 января 2023, 02:56
    Фото: Alex Brandon/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.

    В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить». В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию. На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.

    Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.

    В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.

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    Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе
    		    26 января 2023, 13:10
    Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    «В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.

    В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем.

    «Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение.

    Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты.

    «Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист.

    В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.

    В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.

    Коментарии (15)
    Назван убыток Mastercard из-за приостановки работы в России
    		    26 января 2023, 18:54
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Приостановка работы на российской территории принесла платежной системе Mastercard убытки на десятки миллионов долларов, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

    Прямой убыток составил 30 млн долларов, он напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой работы в России, сообщили в Mastercard, передает РИА «Новости».

    При этом общие убытки компании составили 67 млн долларов, в основном они связаны с дополнительными расходами на персонал, но компания заработала 37 млн долларов из-за меньших выплат российским клиентам. Потому убыток без налогов составил 30 млн долларов.

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    В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
    Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
    		    26 января 2023, 12:13
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.

    При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.

    Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.

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    В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
    Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
    		    26 января 2023, 18:55
    Фото: BePress/ABACA/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.

    «И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.

    «Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.

    «Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.

    «Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.

    Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.

    «Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.

    Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.

    В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.

    Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.

    Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.

    Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.

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    Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
    Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
    		    26 января 2023, 20:28
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.

    В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.

    Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.

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