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Рубль на открытии подешевел к доллару и к юаню
Рубль на открытии торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял по отношению к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро.
Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 20,5 копеек, до 69,495 рубля, потеряла по отношению к юаню 1,2 копейки, подешевев до 10,291 рубля, и осталась без изменений к евро, передает ТАСС.
В четверг утром курс рубля к доллару на открытии торгов почти не изменился.
Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию
Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».
Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.
Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.
Никита Кукушкин – актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод».
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Билл Гейтс назвал причину несчастья народа Украины
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире.
«Украинское правительство – одно из худших в мире... Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», – приводятся слова Гейтса в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Ранее Гейтс заявлял, что поставки оружия Украине серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это, в свою очередь, сказалось на помощи странам Африки.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
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Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе
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«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.
В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем.
«Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение.
Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты.
«Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист.
В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.
В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву
Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине
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В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта.
Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости».
На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
ВОЗ: Индийский сироп от кашля убил более 300 человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» убил более 300 человек в трех странах, большая часть жертв препарата – дети до 5 лет.
Из доклада ВОЗ следует, что «за последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран – Узбекистане, Индонезии и Гамбии», сообщается в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».
Ранее ВОЗ попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.
Сатановский: Польша хочет переписать историю Освенцима за счет России
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Потомки узников Освенцима, скорее всего, и не знают о том, что творит сегодня Запад и Польша, пытаясь переписать историю тех страшных событий. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Сатановский. Ранее власти Польши не пригласили российскую сторону на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима.
«Поляки готовятся к войне с нами, именно поэтому они не приглашают российских дипломатов на мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Освенцима», – заявил политолог Евгений Сатановский.
«Я убежден, что большинство потомков жертв Освенцима, скорее всего, даже понятия не имеют о том, что творят польские власти. Несмотря на то, что это вопиющая ситуация, западная пресса, к которой относятся и израильские СМИ, крайне мало затрагивает эту тему, а иногда и не пишет об этом вовсе», – отметил он.
«В Израиле эта тема достаточно жестко цензурируется. Максимум, что будет – это небольшие нейтральные крики о том, что поляки неправильно себя ведут. Но это явно не перейдет в попытку припомнить, кто кем был в той войне и сразу после нее», – убежден собеседник.
«Россия уже реагирует на это самым жестким образом, и наш МИД, и политическое руководство страны четко заявляют нашу позицию, поскольку переписывание истории Великой Отечественной войны отвратительно и недопустимо. Кроме того, переписывание производится именно за счет России, чтобы свести до нуля вину Запада и в Холокосте, и в пособничестве Гитлеру», – полагает эксперт.
«Если сейчас мы закроем глаза на все происходящее, то случится еще более страшная трагедия. История уже повторяется. В прошлую войну пытались уничтожить всех евреев, сейчас хотят покончить со всеми русскими, а механизмы те же», – подчеркнул Сатановский.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что власти Польши не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Освенцима.
В своем Telegram-канале она рассказала, что каждый год в музее «Аушвиц-Биркенау», который находится на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводилось памятное мероприятие, посвященное годовщине освобождения узников Красной армией. Прежде в нем принимал участие посол России в Польше.
В январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова, весной закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Как заявила Захарова, экспозицию закрыли «под диким предлогом: мол, истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями». При этом «российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил».
В 2023 году российских диппредставителей «на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе», сообщила она. Захарова заявила: «Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».
Захарова отметила, что «проблемы вокруг Аушвица» начались еще в 2004 году, когда польская сторона «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами, – открытие обновленной экспозиции отложили «аж до 2013 года». В качестве предлога указывалось, что «выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР».
Вместе с тем ФСБ обнародовала новое свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима. Рассекречен архивный документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления «Смерш» первого Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о «фабрике смерти» в виде краткого очерка.
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Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.