Берлускони посетовал на отсутствие способных лидеров на Западе

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17 января, вторник | Последнее обновление — 04:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Берлускони посетовал на отсутствие способных лидеров на Западе
Берлускони констатировал отсутствие способных лидеров на Западе в период конфликта на Украине
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Бывший премьер-министр Италии и глава партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони в связи с ситуацией на Украине выразил сожаление, что на Западе нет способных лидеров.
Берлускони заявил, что звучат «провокационные высказывания» о применении ядерного оружия. В связи с этим его «огорчает тот факт, что в это время в Европе и на Западе нет действительно способных лидеров», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Он сказал, что прежде пытался убедить главу российского государства Владимира Путина «присоединиться к Европе». Берлускони полагает, что ему это не удалось, поскольку «были страны, которые, думая, что потеряют свое господство в Европе», выступили против.
Берлускони считает, что Россия «во всем является европейским государством». Если бы она присоединилась «к Европе и НАТО», этот шаг гарантировал бы «абсолютную защиту от экспансионистских намерений Китая», заявил Берлускони. «Жаль, что у меня этого не получилось», – сказал он.
Напомним, правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!» победила на парламентских выборах в Италии. Берлускони призвал новое правительство не менять отношение Италии к России.
Продюсер Бардаш: Зеленского от наркотической смерти спасают очень серьезные медики
Продюсер группы «Грибы» Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского
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По мимике и лицу заметно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, считает украинский основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
Бардаш в интервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM) отметил, что есть и доказательства употребления наркотиков Зеленским, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках с ним, это и «95-й квартал» в том числе.
«Да и не надо никаких доказательств. Я – человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет», – пояснил он.
По его словам, те люди, которые сталкивались с наркотиками, видят человека, видят мимику лица и уже понимают, что что-то не так. Бардаш также выразил мнение, что Зеленского поддерживают очень серьезные медики для того, чтобы он не умер. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», – сказал он.
«Все говорят: это от войны. Да хрен там «это от войны»! Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский – артист чистой воды», – считает продюсер.
Бардаш добавил, что если бы Зеленский действительно переживал за свой народ, то «сейчас 400 тыс. человек не было бы убитых».
В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Автор фильма «Из Киева на Донбасс» назвала санкции Зеленского местью за Соледар
Журналистка Панченко: Зеленский санкциями отвлекает внимание граждан от военных поражений Украины
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Новый санкционный список Владимира Зеленского выглядит очень популистским. Это скорее месть за Соледар, нежели реальные ограничения. Но на Украине уже сформировался запрос на правду, которую мы обязаны донести. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала украинская журналистка Диана Панченко. Ранее она и еще почти 200 человек попали под украинские санкции.
«После моей поездки в Донбасс реакция офиса Зеленского была крайне оперативной. Дело было сшито буквально за пару недель. Очевидно, что моя скромная фигура вызывает очень острую реакцию в кабинете президента Украины», – сказала украинская журналистка Диана Панченко.
«Мы видим, что на Украине полностью отсутствует свобода слова. В стране, по сути, работает только один телеканал, где транслируется исключительно линия властей. Любой, кто хоть как-то критикует Зеленского, оказывается под угрозой уголовного преследования», – продолжила собеседница.
«Мой фильм «Из Киева на Донбасс» посмотрели уже свыше миллиона человек. Более половины из них – украинские пользователи, что крайне важно. Это показывает, что запрос на правду начал формироваться, поэтому я продолжу свою работу», – утверждает эксперт.
«Всего в санкционном списке почти 200 человек, среди которых немало российских журналистов и общественных деятелей. И это в какой-то степени абсурдно. Понятны рестрикции в отношении граждан Украины – можно конфисковать имущество, арестовать счета, закрыть въезд в страну. Но такие же ограничения против россиян – чистый популизм», – акцентирует журналистка.
«Не удивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – заключила Панченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей.
В списке оказались актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок действия рестрикций – десять лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
В российском МИД отреагировали иронично. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что теперь ждет введения санкций против персонажей передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки.
«Если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и подавно должны быть запрещены», – сыронизировала она.
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США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
Медведчук: Украине необходима партия мира
Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию
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Ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
В его статье указано, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией, передают «Известия».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
Председатель политсовета ОПЗЖ отмечает, что, несмотря на словесный триумф, партия войны не приближает военного перелома в своей стране.
Медведчук прямо указал на то, что украинскую партию мира не жалуют ни в США, ни в Европе. Сам этот факт указывает на то, что Запад не желает никакого мира Украине. Однако, как заметил украинский оппозиционер, это не значит, что сами украинцы не хотят мира, а «военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов».
«Тех, кто выступал за мир, попросту оболгали и запугали по указке Запада. Так, украинская партия мира не вписалась в западную «демократию», – подчеркнул он.
Медведчук рассуждает, что, в таком случае, является демократией на Западе, если «демократичная позиция» диалога и мирного регулирования конфликтов киевским режимом резко отвергается. Представитель оппозиционной партии предположил, что жителям Украины для спасения своей страны придется начинать строить собственную демократию. После этого, по мнению Медведчука, станет возможным гражданский диалог без западных кураторов.
Политик отметил, что пришло время украинцам создать политическое движение, куда войдут те, кто не хочет, чтобы его дом стал местом геополитических разборок и бизнеса.
«Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – заключил Медведчук.
Ранее верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака.
На Украине идет политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета партии ОПЗЖ. В конце сентября Медведчук покинул Украину.
Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
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Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт
Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт
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Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.
«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.
«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.
«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.
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Политолог указал на заблуждение Столтенберга об отношениях России и НАТО
Политолог Кортунов: России и НАТО придется договариваться о правилах игры после конфликта на Украине
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Возвращение к формату стратегического партнерства Москвы и альянса в настоящий момент невозможно. Тем не менее, обе стороны нуждаются в каналах связи для увеличения прогнозируемости последствий соперничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность нормализации диалога с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
«Очень важно понимать, что подразумевается под словом нормализация. Столтенберг прав в том смысле, что отношения Москвы с альянсом едва ли в обозримом будущем вернутся к модели стратегического партнерства, как это было при подписании основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Напомню, что когда Дмитрий Медведев был президентом, то он даже посещал Лиссабон с целью участия в саммите НАТО. Такого взаимодействия, к счастью или к сожалению, между двумя сторонами больше не будет даже после окончания конфликта на Украине. В это он прав. Тем не менее, это не означает, что между Москвой и альянсом не должно существовать контактов от слова совсем». И вот здесь генсек НАТО заблуждается, – подчеркивает эксперт.
«Диалог необходим хотя бы для того, чтобы сохранить контроль над соперничеством. В этом плане определенные линии коммуникации и способы связи могут продемонстрировать свою эффективность. Обеим сторонам необходимо сократить издержки противостояния. Совместное обсуждение рисков, возникающих на том или ином этапе, также поможет сохранить некоторый уровень стабильности», – акцентирует собеседник.
«После того, как осядет пыль активной фазы конфликта на Украине, наша задача будет состоять в формировании инструментов контроля напряженности между двумя сторонами. Подчеркну, что о дружбе и мире в ближайшей перспективе не может быть и речи, однако увеличение предсказуемости и обсуждение «правил игры» – важный момент, который необходим как России, так и странам НАТО», – рассуждает эксперт.
«Процесс налаживания взаимопонимания, конечно, займет много времени, однако рано или поздно стороны поймут, что перспектива договора лучше жизни в постоянной неопределенности в постконфликтной эпохе», – резюмирует Кортунов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена.
Напомним, лидер альянса 10 января призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине. По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг считает важным.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал «хорошим сценарием для всего мира» возвращение Запада к добросовестным переговорам об беспокоенностях России в сфере безопасности.
Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.
Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
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Болгария опровергла поставки самолетов Су-25 на Украину
Болгария не собирается передавать Киеву самолеты Су-25 через посредников, эту информацию опровергли министерство обороны и министерство иностранных дел страны.
Минобороны Болгарии сообщило, что не передавало странам НАТО якобы предназначенные для Украины самолеты, передает ТАСС.
Министр иностранных дел технического правительства Николай Милков также заявил, что ничего не знает о «поставках».
Ранее сообщалось, что в декабре Минобороны Болгарии начало поставки оружия на Украину.
Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
На Украине раскрыли схему хищения продуктов для армии
Госбюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.
ГБР, полиция и департамент военной контрразведки СБУ разоблачили группу, которая похищала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей, сообщает РИА «Новости».
За полгода в 2022 году компания получила подрядов более чем на 2 млрд гривен (54 млн долларов). В результате 70 обысков была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 млн гривен (109 тыс. долларов) в разной валюте, полученных преступным путем.
Силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.
Ранее в ГБР сообщали, что украинские чиновники взимали взятки с экспортирующих зерно в Одесской области производителей.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Житель Артемовского района рассказал о мародерстве ВСУ
ВСУ не гнушались мародерства во время базирования в Опытном Артемовского района, рассказал житель этого села Александр Щербин.
По его словам, «мародерки» было очень много еще в то время, когда нормально функционировала почта. Были случаи, когда ВСУ отправляли по почте кованые ворота, холодильники, стиральные машины, плазмы, передает РИА «Новости».
Щербин добавил, что весь город это видел, но никто не решался вмешаться из опаски получить наказание.
«Там толпы стояли. Все пытались что-то отправить», – вспоминает мужчина.
По словам Щербина, ВСУ продавали награбленное. Так, ходили по квартирам и предлагали купить лобзики электрические, шуруповерты, системники с компьютеров и перфораторы за любые деньги.
Ранее газета ВЗГЛЯД описала алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством.
Местные жители Соледара также рассказали, что ВСУ увезли из города всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам местных, вывозили даже туалетную бумагу.
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