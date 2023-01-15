Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за помощь по Косово на международной арене

Сербский лидер Александр Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко поблагодарил РФ за помощь Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международных форумах, сообщила администрация Вучича.

В сообщении говорится, что президент Вучич оповестил посла Боцан-Харченко об интенсификации международной дипломатической активности, когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины, и снова президент Вучич сказал, что Сербия продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе, выступая за соблюдение международного права, передает РИА «Новости».

Посол Боцан-Харченко, как отмечается, подтвердил, что РФ остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН.

Администрация сербского лидера отметила, что президент Вучич еще раз поблагодарил за поддержку, которую Россия в этом смысле оказывает Сербии на международных форумах.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество с упором на область культуры.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил российским властям благодарность за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии в период обострения конфликта в регионе.