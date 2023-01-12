В Тбилиси назвали «хамом» Михаила Подоляка

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «хамом» советника офиса президента Украины Михаила Подоляка за его очередные критические выпады в адрес Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия приняла участие в таких важных решениях против России, как обращение в трибунал в Гааге, поддержка исключения России из ряда международных организаций. У Грузии есть ресурсы помощи находящимся здесь украинцам, мы позволили украинским детям ходить здесь в школы, финансируем украинских педагогов», – отметил зампред парламента Грузии.

Так он прокомментировал заявление Подоляка о том, что правительство Грузии до сих пор не разобралось, на чьей оно стороне в противостоянии России и Украины.

«Если Подоляк не видит, на чьей мы стороне, какую позицию мы занимаем, то это просто хамство», – заметил Георгий Вольский.

По его словам, Подоляк «просто хамски продолжает политику «Единого национального движения» (партии осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили)».

«У нас нет танков, чтобы отдать их Украине, но мы послали электрогенераторы, гуманитарную помощь. По гуманитарной помощи Украине мы лидеры», – отметил первый вице-спикер парламента Грузии.

Киев регулярно критикует Тбилиси из-за того, что Грузия не ввела санкции против России на двусторонней основе.