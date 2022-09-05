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В Германии предложили играть в футбол «с мая по август» из-за цен на газ
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Президент футбольного клуба «Унион Берлин» Дирк Цинглер предложил проводить матчи только летом из-за роста цены на газ для Германии, сообщили СМИ.
По его словам, клубу необходимо сделать все, чтобы футбол оставался доступен для зрителей.
«Да, мы разберемся с этим, но в будущем придется подумать над тем, чтобы играть с мая по август, а не зимой. В зимние месяцы требуются освещение, отопление. Посмотрите на скандинавов, они играют все лето, зимой футбола нет. Тем более играть летом в любом случае приятнее, чем зимой, когда вы мерзнете, а пиво слишком холодное», – передает Sports.ru со ссылкой на Berliner Zeitung слова Цинглера.
Ранее глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
Напомним, в августе крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Шредер отреагировал на угрозы Зеленского захватить Крым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишены смысла.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, – это бред», – заявил он в интервью ABC.
Шредер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущев. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», – приводит его слова RT.
Ранее, выступая на саммите «Крымской платформы», Зеленский сказал, что Киев «заберет» у России Крым «любыми средствами». С подобными угрозами украинские власти выступали неоднократно.
Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Митинг против антироссийских санкций прошел в Кельне
Митинг против антироссийских санкций и поставок немецкого оружия на Украину прошел в Кельне, параллельно проходили протесты против пророссийского митинга, сообщили немецкие СМИ.
«В воскресенье в Кельне несколько сотен пророссийских демонстрантов протестовали против поставок немецкого оружия Украине и против санкций, введенных против России. Они также требовали ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», размахивая немецкими и российскими флагами», – сообщило издание Stern, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что организаторы митинга собирали пожертвования для региона Донбасса.
Параллельно проходила демонстрация в поддержку Украины и против пророссийской акции. В сторону пророссийский участников марша летели бутылки и петарды. По данным полиции, протест прошел без серьезных инцидентов.
Как отмечает городское издание Kolner Stadt-Anzeiger, пророссийских демонстрантов сопровождал большой контингент правоохранителей. На площади Ронкаллиплац перед Кельнским собором, откуда стартовал марш, было припарковано 25 полицейских фургонов. Как отметило издание со ссылкой на полицию, на пророссийский марш было заявлено от 1000 до 2000 участников.
Напомним, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В ФРГ заявили о необходимости значительной экономии после остановки «Северного потока»
После остановки газопровода «Северный поток» темы экономии, терминалов СПГ и заполнения газовых хранилищ становятся более важными, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток – 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – написал Мюллер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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Дело Сноудена рассорило разведки Британии и США
Дело Эдварда Сноудена неоднократно вызывало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пишет британская The Guardian. Газета со ссылкой на книгу журналиста Ричарда Кербаджа описала один из таких конфликтов между американскими и британскими спецслужбами.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) пыталось убедить своих британских коллег помешать газете The Guardian опубликовать откровения своего бывшего сотрудника Эдварда Сноудена о программах слежки американских спецслужб, передает ИноТВ содержание публикации.
Как стало известно Кербаджу, рано утром 6 июня 2013 года главу штаб-квартиры правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэна Лоббана вызвали в АНБ с просьбой предотвратить обнародование данных, которые предоставил Сноуден. Тем не менее Лоббан ответил отказом, так как хотя осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но счел, что «предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ» «заходит слишком далеко».
«Ни в задачи его ведомства, ни в его собственные не входило заниматься связями с общественностью АНБ», – цитирует издание Кербаджа.
В октябре 2013 года тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил судебными запретами или другими «более жесткими мерами», пытаясь остановить очередную публикацию информации от Сноудена. Однако консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности DA-Notice, обычно предупреждающий британские средства массовой информации о потенциальном ущербе, который тот или иной материал может нанести национальной безопасности, тогда сообщил The Guardian, что ничего из опубликованного изданием не подвергло опасности жизни британцев.
Отказ британцев помешать публикации утечки информации АНБ стал первым из целого ряда эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, говорится в статье британского издания.
По словам автора книги, отношения между разведкой США и Великобритании стали еще более напряженными, когда глава АНБ Кит Александер не сообщил Лоббану, что его ведомству удалось установить источник утечки информации – Сноудена, – в результате чего британцам пришлось проводить собственное расследование в поисках источника в своих рядах. В GCHQ узнали, что это был Сноуден, только после того, как он дал интервью The Guardian.
Среди материалов, которые стали достоянием общественности благодаря Сноудену, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб. Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Партнеры США по альянсу «Пять глаз» были возмущены тем, что администратор компьютерных систем смог получить доступ к их секретным данным, а также тем, что высшим уровнем допуска, как у Сноудена, в стране обладают 1,5 млн человек. Они еще больше разозлились, узнав, что АНБ шпионили за союзниками и партнерами по G20.
Однако когда летом 2013 года чиновники альянса встретились в Австралии, только представители Великобритании публично усомнились в практике США, утверждает автор. Другие партнеры не были готовы бросить вызов американцам, опасаясь, что их могут отрезать от потока разведывательной информации.
Тем не менее, как пишет The Guardian, британские чиновники промолчали, когда дело дошло до недовольства их американскими коллегами из-за ценности разведданных и финансирования, предоставляемого АНБ. «США дают нам больше, чем мы даем им, поэтому нам просто нужно смириться с этим», – заявил тогда бывший советник по национальной безопасности Великобритании Ким Дарроч.
В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории.
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Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
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Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».
При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.
По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Бундестаге признали невозможность завершить конфликт на Украине санкциями
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, «Газпром» использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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