В Германии предложили играть в футбол «с мая по август» из-за цен на газ

Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.

«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».

«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.

В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».

До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».

Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.

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